I Klangphonics in concerto a Milano il 13 ottobre

annunciano una speciale data italiana indi Milano, che si inserisce nell’ambito del nuovo tour: in questa occasione il trio tedesco porterà per la prima volta dal vivo in Italia le sue distintive sonorità house. I biglietti per l’imperdibile show sono già acquistabili su Ticketmaster

Dall’uscita del loro EP di debutto “Songs to Try” alla fine del 2021, il trio techno KLANGPHONICS è riuscito a creare un impatto reale sulla scena elettronica. Durante il periodo della pandemia, impossibilitati a promuovere la loro musica in un contesto live, hanno utilizzato i social media per raggiungere il pubblico online, con i loro video caratteristici che combinano techno/house con strumenti acustici, guadagnando milioni di visualizzazioni e ottenendo l’approvazione di produttori famosi come Boris Brejcha o Victor Ruiz.

Ora i KLANGPHONICS annunciano oggi le date del tour con cui porteranno finalmente dal vivo il loro imperdibile show di techno dal vivo nei locali di tutta Europa, eseguendo la loro musica nel contesto a cui è sempre stata destinata. L’acustica che incontra l’elettronica, il produttore che incontra la band, il concerto che incontra la serata nei club: in qualsiasi modo la si guardi, i Klangphonics stanno facendo qualcosa di speciale.

Il gruppo utilizza una combinazione di elementi elettronici e strumenti acustici, colmando il divario tra produttore e band dal vivo, ottenendo un suono molto naturale e organico, pur mantenendo l’energia associata alla deep house e alla techno melodica.