I Flame Parade tornano con una nuova canzone

Il nuovo singolo della band toscana dei Flame Parade, prodotto da Matilde Davoli, parla del momento della vita in cui ci si accorge di essere attratti e innamorati di qualcuno

ONE OF THESE DAYS I’LL STEAL YOUR HEART è il nuovo singolo dei Flame Parade. “Uno di questi giorni ti ruberò il cuore”: una promessa, in un arco temporale che precede l’inizio di una storia d’amore, quando il tempo sembra chiudersi in una bolla dove immaginazione e sogno diventano come mai concreti.

Il nuovo singolo della band toscana, prodotto da Matilde Davoli, parla del momento della vita in cui ci si accorge di essere attratti e innamorati di qualcuno, dei pensieri che iniziano a disegnare forme e carattere e si fantastica su una relazione che, di fatto, ancora non esiste ma che diventa perfetta così come la si sogna e immagina. Forse la parte più potente, il picco più alto dell’innamoramento, lo provoca proprio la nostra mente che disegna scenari, luoghi, circostanze e tratti di una storia d’amore senza alcun tempo, senza luoghi reali ma allo stesso tempo ricca di sensazioni ed emozioni potenti. Uno di questi giorni ti ruberò il cuore, spero per molto tempo.

Nelle parole della band One of These Days I’ll Steal Your Heart racconta di quando, durante la nostra crescita, ci innamoriamo dell’ideale astratto e surreale di una persona in maniera così intensa da immaginarla nella vita vera. Inevitabilmente, però, a un certo punto ci ritroviamo a fare i conti con la realtà, che ci porta lontani da quel posto felice, gettandoci nella disillusione.