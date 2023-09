Arriva il nuovo corredo scolastico firmato TvBoy e Naturalia

Arrivano i quaderni, taccuini, astucci e zaini della nuova capsule “TVBOY” e della collezione “NATURALIA” di art&design24

art&design24, il brand di 24 ORE Cultura dedicato all’oggettistica “d’autore” ispirata ai temi dell’arte, del design, dell’architettura, della musica e della moda, lancia una nuova capsule dedicata al famoso street artist TVBOY, composta da taccuini, quaderni, biglietti di auguri, astucci, zaini e mug con le iconiche immagini delle sue opere più famose, e presenta i nuovi astucci e le shopper, i taccuini e quaderni, della collezione Naturalia, curata da Cristina Morozzi con i disegni originali e coloratissimi di Fulvia Mendini ed Elena Salmistraro.

TVBOY

La collaborazione di 24 ORE Cultura con l’artista TVBOY nasce nel 2019, in occasione della sua mostra monografica tenutasi al MUDEC di Milano. Da questo incontro è stata creata una linea di prodotti completamente nuova, che prende spunto da alcune tematiche ricorrenti nel suo lavoro – i baci, l’arte e l’ambiente – raffigurando alcune delle sue opere più note.

È così che icone come Leo & Lisa Diamonds, il mitico abbraccio tra Leonardo da Vinci e la Monna Lisa, o il Babbo Natale di Stop Climate Change, si trasformano in oggetti di uso comune e al tempo stesso originali, come biglietti di auguri o tazze. O ancora immagini simboliche come quelle di The Influencer’s Kiss, ispirata al celeberrimo bacio di Robert Doisneau, e David the Tourist, con il David di Michelangelo irreverentemente vestito come un tipico turista di Firenze, diventano protagonisti di speciali zaini e quaderni.

“È proprio attraverso la cultura di massa che TVBOY ha capito i codici per affrontare la storia dell’arte, stravolgendola e adattandola, con un piglio a volte blasfemo… uno specchietto per le allodole per avvicinare a chiunque l’arte, perché, attraverso un David vestito da turista a Firenze…ci vuole dire che l’arte è tale quando coincide con la vita.”, afferma Nicolas Ballario autore di “TVBOY”, la prima monografia ufficiale dedicata al celebre street artist, edita da 24 ORE Cultura.

NATURALIA

Naturalia è un mondo abitato da creature bizzarre, variopinte e divertenti, alcune frutto di metamorfosi e strane combinazioni, altre dall’aspetto semplice e delicato. Piccoli esseri fuoriusciti da un mondo onirico e ironico al tempo stesso, prendono vita sulla superficie di oggetti di uso quotidiano, rendendoli speciali e impreziosendoli. La collezione di Naturalia diventa uno spazio in cui ritrovare un nuovo contatto con una natura visionaria, aperta alla fantasia e all’immaginazione.

Selezionate e guidate da Cristina Morozzi – giornalista, scrittrice, critica, art director, tra i più importanti esponenti del mondo del design contemporaneo – Fulvia Mendini ed Elena Salmistraro, hanno interpretato con passione il tema di Naturalia, dando vita ad una straordinaria serie che trasporta in un mondo abitato da animali fantastici e delicate fioriture.

“La personale cifra stilistica delle due artiste rende speciali tipologie figurative classiche, come animali e fiori, creando una collezione che offre la sorpresa e il pregio di un inedito.”, afferma la curatrice Cristina Morozzi.

La collezione di Naturalia creata per art&design24 trasforma semplici oggetti di uso comune in piccoli manufatti particolari e curati in ogni dettaglio, in grado di restituire il saper fare del Made in Italy, a partire dal concept e dalla produzione, con un’attenta selezione di materiali, ad esempio nella composizione biologica e naturale dei prodotti tessili, passando dal packaging, fino all’esposizione a scaffale.