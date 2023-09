Andrea Pacini online con “Cappellaio Matto”

Andrea Pacini pubblica il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom: esce sulle piattaforme digitali “Cappellaio Matto”

Un brano di matrice pop rock, scritto a quattro mani dall’artista con Luisa Piscitelli, che nasce dal desiderio di dare risalto ad un tema spesso taciuto come la follia. Il folle, l’insano di mente, è una persona che vive d’istinto e di irrazionalità, immerso in una sua dimensione totalmente priva di maschere. Egli è privo di freni inibitori, al contrario delle persone comuni che spesso agiscono per inerzia e non seguendo la propria volontà, il proprio pensiero.

Andrea Pacini in questo brano prende in considerazione la possibilità di fare un cambio posto, di provare a calarsi nei panni del folle per cambiare punto di vista. La riflessione che ne scaturisce suggerisce che forse la vera follia è uniformarsi alla massa, avendo paura di esprimere le proprie idee solo per il giudizio altrui.

Nel video di “Cappellaio Matto” sono stati inseriti degli spezzoni del Gran Premio di motociclismo del Mugello vinto da Ezio Gianola, grande campione italiano che anche ai mondiali è salito sul podio.

Proprio quest’ultimo ha concesso al cantautore i preziosi girati del Mugello.

Andrea Pacini è un cantautore rock venticinquenne di Firenze.

Studia canto moderno con Luisa Piscitelli e possiede all’attivo cinque pubblicazioni di cui la più recente è “Adamo ed Eva” uscita in dicembre 2021.

Con i suoi primi due singoli è entrato nelle prime posizioni delle Classifiche Emergenti Indipendenti.

Con “Volo da Solo” ha partecipato alla Semifinale Nazionale di Area Sanremo 2018. Ha partecipato ad alcune masterclass e seminari ricevendo consensi positivi da addetti ai lavori del panorama musicale italiano e internazionale.

Nei suoi live si esibisce sia in acustico, chitarra e voce che col supporto della sua rock band “The Droplets”.

Col singolo “Colpa del Destino” è sbarcato nelle playlist Spotify statunitensi e nel 2021 è stato protagonista di vari live show, tra cui la Milano Music Week 2021 omaggiando Rino Gaetano.

È stato Finalista del “Premio Internazionale Eleonora Lavore 2022” e del “Bergamo racconta Springsteen Cover Me 2022″.

Ancora nel 2022 è stato ospite ad uno degli eventi della Milano Fashion Week e della Milano Music Week; di recente è stato selezionato dal Club Tenco, in occasione de “Il Tenco Ascolta”, per aprire il concerto acustico di Anastasio e Cucina Sonora a Scandicci