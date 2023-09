A “Inferno nei mari” su Rai Storia la guerra nel Pacifico

“Minaccia improvvisa” e “Pronti a tutto” sono i due episodi di “Inferno nei mari” che andranno in onda stasera su Rai Storia

Febbraio 1943. Dopo aver affrontato tre cacciatorpediniere nel porto occupato dai giapponesi di Kiska, in Alaska, un sommergibile americano combatte nel Pacifico meridionale. In una notte tempestosa, individua una nave giapponese e si prepara all’attacco. La pioggia e l’oscurità nascondono l’obiettivo e il comandante si rende conto troppo tardi di quanto sia vicino il nemico. Una vicenda al centro di “Minaccia improvvisa”, in onda venerdì 1° settembre alle 21.10 su Rai Storia per la serie “Inferno nei mari”.

A seguire, l’episodio “Pronti a tutto”: quando gli Alleati muovono le portaerei per distruggere le roccaforti dell’Impero imperiale giapponese, aerei e piloti sono vulnerabili e alcuni di essi cadono in mano nemica. Solo un tipo di battello ha la possibilità di intrufolarsi fra le navi del Sol Levante, emergere ed eseguire salvataggi in acque nemiche. Mentre la Submarine Lifeguard League si mobilita, i sommergibili americani compiono rischiose operazioni per salvare i piloti abbattuti.