Su Rai 4 Seal Team 5: la trama degli episodi “Pericolo sui binari” e “Uomo in fiamme”

Su Rai 4 torna in prima serata la quinta stagione di Seal Team: ecco la trama degli episodi intitolati “Pericolo sui binari” e “Uomo in fiamme”

Giovedì 31 agosto torna alle 21.20 su Rai 4, l’eroico Team Bravo guidato dal capitano Jason Hayes con due nuovi episodi, in prima visione assoluta, della quinta stagione della serie action “Seal Team”.

Nell’episodio “Pericolo sui binari”, la missione ha inizio quando gli elicotteri depositano il Team sul tetto del treno. Jason, accecato dalla preoccupazione per Mandy, mette tutto a rischio mandando due dei suoi uomini a inseguire Boukare, che all’improvviso è sceso dal treno, per evitare che porti via con sé le informazioni su Mandy.

Nell’episodio “Uomo in fiamme”, Jason, nel tentativo di scovare tracce che lo portino da Mandy, tenta il tutto per tutto lasciando scappare un terrorista per fare in modo che questi lo conduca da Sankara, prigioniero insieme a Mandy. La serie è un dramma militare che segue le vite professionali e personali dell’unità più elitaria dei Navy Seal mentre si addestra, pianifica ed esegue le missioni più pericolose e ad alto rischio.