Su Rai 2 torna “Il lato oscuro della mia famiglia”: la trama dei nuovi episodi

In prima Tv assoluta su Rai 2 gli episodi 4 e 5 della miniserie tedesca “Il lato oscuro della mia famiglia”: ecco la trama

Giovedì 31 agosto 2023 alle 21:20 su Rai 2 torna la miniserie tedesca, record di ascolti in Germania, “Il lato oscuro della mia famiglia”, in onda in prima visione assoluta.

Ai Klettmann, che vivono in un elegante sobborgo di Monaco, la vita si mostra bella e felice. O così sembra. Peter è un avvocato di successo, Anna una casalinga che si occupa di crescere i loro tre figli: Vivian (18), Daniel (15) ed Emmi (4). Ma tutto cambia in un istante il giorno del quarantaquattresimo compleanno di Anna, quando Peter uccide sua moglie durante un’improvvisa e furiosa lite finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell’omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli.

La ragazza trova un aiuto in Tim, il giovane agente di polizia che è arrivato per primo sulla scena del delitto e sembra sentirsi responsabile nei confronti dei bambini. Man mano che la storia procede, i due giovani si avvicinano, finché non si scopre che anche Tim conosceva abbastanza bene la madre di Vivian. Forse troppo bene. A poco a poco, i segreti di famiglia vengono alla luce e dietro l’omicidio della madre si profila una motivazione sconvolgente.

Come dice Peter alla figlia Vivian: “Ci sono tre lati di ogni storia. Il tuo. Il mio. E ciò che è realmente successo”. La narrazione della serie avviene attraverso due filoni narrativi: dal punto di vista della primogenita Vivi e dal punto di vista del padre. Le parti oscure di una famiglia apparentemente felice emergono dal passato con la rivelazione di frammenti inquietanti della vita precedente di Peter e Anna.

“Il lato oscuro della mia famiglia” (Dear Vivi) è diretto da Nina Wolfrum, scritto e prodotto da Natalie Scharf. Nel cast, Torben Liebrecht, Maria Simon, Julia Beautx, Vico Magno, Ulrich Tukur, Julius Nitschkoff.

Nei due episodi in onda stasera, mentre si delineano le cause che hanno portato alla morte di Anna, anche Vivi si avvicina alla verità: infatti, il telefono della madre, che era custodito dal fratello Danny, contiene dei segreti scioccanti.

Peter inoltre deve affrontare la morte di una giovane ragazza in prigione. La donna morta è Dilara, tra tutte, la sua presunta relazione. Il cappio intorno a Peter si stringe ulteriormente.

Vivi poi va a trovare il padre in carcere perché ha bisogno del suo aiuto nella battaglia per l’affidamento dei fratelli.