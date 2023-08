“Ricomincio da tre” è il nuovo singolo di Sacramento

“Ricomincio da tre” di Sacramento fuori per NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia: è disponibile in streaming su tutti gli stores digitali

Ricomincio da tre di Sacramento è un brano di rinascita personale di chi si è accorto che dopo giorni, mesi, anni costruiti su una condizione di vita piatta, asettica, come se il tempo non scorresse mai, a far rivivere le emozioni nascoste dentro di sé è stata una delusione d’amore.

Nonostante le delusioni siano qualcosa di spiacevole, per l’autore rappresentano l’unica certezza dell’essere vivo, poiché ne trae la forza e lo spirito per ricominciare. Il brano significa preferire di provare dolore anziché non provare nulla, perché è al dolore che si reagisce.

Il brano in uscita per NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia è disponibile in streaming su tutti gli stores digitali.