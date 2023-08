Il film “Gamer” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Quando il gioco (elettronico) si fa duro in “Gamer”, in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor

Un film in cui la realtà s’intreccia al videogioco: è “Gamer”, diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, in onda giovedì 31 agosto alle 21.15 su Rai Movie. Nel cast, Gerard Butler, Amber Valletta, Michael C. Hall, Logan Lerman, Kyra Sedgwick, Alison Lohman.

In un futuro non troppo lontano, viene lanciato un videogame estremo: il giocatore potrà controllare dei detenuti, condannati a morte, spediti in missioni pericolosissime. In caso di successo, il prigioniero recupererà la libertà.

Dietro l’operazione c’è, però un complotto mondiale: un’accoppiata giocatore/detenuto comincia a scoprire qualcosa. Un film molto teso e veloce, che s’ispira ai videogiochi non solo per la trama, ma anche nel ritmo e nell’abbondanza d’azione. Butler eccellente nella parte di eroe “imperfetto”.