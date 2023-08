I Painkillers tornano con il brano “Non va tutto bene”

I sentimenti contrastanti nella vita apparentemente normale di un ragazzo nella nuova canzone dei Painkillers: online “(Non) va tutto bene”

Nuova uscita per i PainKillers dopo la pubblicazione del primo EP “NEW END”.

“(NON) VA TUTTO BENE”, questo il titolo del nuovo singolo, narra di un sentimento fortemente contrastante: nella vita di un ragazzo sembra che vada tutto bene, ma si accorge, stretto nei suoi pensieri, che la realtà è ben diversa. ”, questo il titolo del nuovo singolo, narra di un sentimento fortemente contrastante: nella vita di un ragazzo sembra che vada tutto bene, ma si accorge, stretto nei suoi pensieri, che la realtà è ben diversa. Una costante contrapposizione tra i sentimenti del protagonista che vede la sua esistenza a tratti come serena e “normale” e a tratti tormentata e senza futuro, peggiorata dalle difficoltà.

Fermandosi quindi ad osservare con attenzione il presente si rende conto che effettivamente “non va tutto bene”, come ha sempre creduto.

Le parole del brano raccontano così di quel sentimento di libertà sempre più voluto e ricercato e di quel desiderio di riscatto proprio di chi è stato sempre escluso, non capito ed emarginato.

Ma finisce tutto e “non va tutto bene”.

L’intero brano è un costante rimbalzo tra due opposti, tra il desiderio di rialzarsi e quello di ricadere, tra il desiderio di sentirsi liberi e la paura di non avere un futuro davanti a sé.

Da “va tutto bene” a “(NON) VA TUTTO BENE”.

I PainKillers sono una band pop-punk/alternative nata nel 2013. La formazione è composta da Andrea Casati, cantante e chitarrista, Stefano Calzà, cantante e chitarrista, Davide Baschieri, bassista e Federico Palaia, batterista. Il primo lavoro discografico in inglese, “Storyteller”, esce nel 2020 sotto etichetta Valery Records. A Luglio 2021 viene pubblicato il singolo “I Won’t Be Home For A While” con Artist First. A Febbraio 2022, con l’inizio della collaborazione discografica con BeNext Music (distribuzione Sony) viene pubblicato il brano “Broken Heart”, nel quale sperimentano nuove sonorità in una commistione di generi. Ad Agosto 2022 esce “On My Own”, brano con il quale la band prosegue con la propria sperimentazione, alternandola ai classici elementi del pop-punk. A Gennaio 2023 annunciano un grande cambiamento: un disco in italiano. Nei primi mesi del 2023 escono due singoli, “PERSO NEI GUAI” e “GIOVENTÚ BRUCIATA”, estratti dall’EP “NEW END” uscito a fine marzo. Le sonorità del gruppo hanno radici nel punk e nel pop-punk californiano, dalla loro nascita ai nostri giorni. Non mancano però caratteristiche di tanti altri generi musicali: dal pop alla trap. Nei brani sono presenti strumenti e suoni innovativi nel genere pop-punk: la sperimentazione è ciò che più appassiona tutti i membri del gruppo.