Emostasi efficace, prova decisiva in fase IV per andexanet alfa

Andexanet alfa, rispetto alle cure usuali, migliora l’emostasi nei pazienti che hanno un sanguinamento intracranico durante l’assunzione di un inibitore del fattore Xa

Andexanet alfa, rispetto alle cure usuali, migliora l’emostasi nei pazienti che hanno un sanguinamento intracranico durante l’assunzione di un inibitore del fattore Xa, secondo i risultati top-line di ANNEXA-I, uno studio post-marketing di fase IV. Nessun numero specifico è stato citato in un comunicato stampa rilasciato di recente dalla casa farmaceutica, che ha affermato che la sperimentazione è stata interrotta sulla base di una raccomandazione del comitato di monitoraggio dei dati e della sicurezza dopo un’analisi intermedia pianificata.

Andexanet alfa, una forma modificata della molecola del fattore Xa umano che si lega strettamente agli inibitori del fattore Xa, annullandone gli effetti, ha ricevuto un’approvazione accelerata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti nel 2018. L’agente è indicato per invertire gli effetti di due inibitori diretti del fattore Xa, rivaroxaban e apixaban.

L’approvazione accelerata si è basata su studi che hanno dimostrato che il farmaco inverte rapidamente gli effetti degli inibitori del fattore Xa in volontari sani; tuttavia, e la FDA aveva affermato che l’approvazione definitiva poteva dipendere dal fatto che l’agente avesse dimostrato di migliorare l’emostasi quando randomizzato rispetto alle cure usuali. Ora, ANNEXA-I sembra aver fornito tali prove.

Lo studio è stato interrotto dopo che i criteri prespecificati per una superiore efficacia emostatica sono stati soddisfatti in un’analisi ad interim pianificata. Un totale di 450 pazienti con sanguinamento intracranico durante l’assunzione di rivaroxaban, apixaban o un terzo inibitore del terzo fattore Xa, edoxaban, era stato randomizzato ad andexanet alfa o alle cure abituali e seguito per almeno un mese.

Le cure usuali includevano l’uso di un concentrato di complesso protrombinico a quattro fattori e qualsiasi altro trattamento (o nessun trattamento) ritenuto appropriato.

Interruzione dello studio per raggiungimento dell’endpoint primario

L’endpoint primario era l’emostasi efficace, soddisfatta quando i pazienti soddisfacevano tutti e tre i seguenti criteri:

Variazione del punteggio NIHSS dal basale a 12 ore di 6 punti o meno.

Aumento del volume dell’ematoma a 12 ore non superiore al 35%.

Nessuna terapia di salvataggio somministrata tra 3 e 12 ore dopo la randomizzazione.

Stuart J. Connolly, Senior Scientist presso il Population Health Research Institute e professore emerito presso la McMaster University di Hamilton (Ontario, Canada) ha dichiarato: «Siamo lieti che lo studio abbia raggiunto il suo endpoint di efficacia all’analisi ad interim pianificata, mostrando un migliore controllo del sanguinamento con inversione anticoagulante mirata, rispetto alle cure usuali»

«Non vediamo l’ora di condividere i risultati completi di efficacia e sicurezza dopo ulteriori analisi, con la speranza che i dati aprano la strada a ulteriori indicazioni sul trattamento di sanguinamenti potenzialmente letali».

L’azienda sviluppatrice dell’antidoto ha detto che lavorerà per chiudere lo studio, presentare la piena approvazione negli Stati Uniti e in Europa e sottomettere i risultati per la pubblicazione e per la presentazione in una futura riunione medica.

Andexanet alfa è stato il secondo invertitore di agente anticoagulante approvato dalla FDA, dopo idarucizumab, un antidoto per dabigatran, inibitore diretto della trombina.

Fonte: comunicato stampa dall’azienda produttrice