Approvato il Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità l’adozione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità, dopo il parere favorevole dell’organismo di partenariato, l’adozione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara. Il PRP individua le aree portuali e la loro destinazione funzionale che configureranno il futuro porto di Marina di Carrara.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, con grande soddisfazione commenta: “Si tratta di un evento davvero importante. Il porto attuale non è più adeguato alle nuove esigenze del territorio: sviluppo turistico e della cantieristica diffusa mediante il travel lift, riorganizzazione delle aree commerciali e spazi stabili per i grandi cantieri e per la diportistica. In altri termini uno sviluppo armonico equilibrato e sostenibile. Il porto non si contrappone allo sviluppo dell’economia basata sugli stabilimenti balneari ma sarà, grazie all’utilizzo per il ripascimento delle sabbie di dragaggio, un alleato serio ed affidabile per rafforzare, nel suo insieme, il turismo balneare ed il traffico commerciale”.

Il Comitato di Gestione ha dato mandato al Segretario Generale a trasmettere la delibera, unitamente agli elaborati allegati che costituiscono il PRP adottato, corredato del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, al Comune di Carrara e alla Regione Toscana, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza.