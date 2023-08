Al Circo Massimo il concerto di Max Pezzali: le informazioni utili

È finita l’attesa per “Il Circo Max”, l’appuntamento musicale prodotto da Vivo Concerti che vedrà Max Pezzali esibirsi al circo Massimo sabato 2 settembre. Il cantautore, protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento – tutto esaurito – allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti – si esibirà per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna.

GLI OSPITI

“Il Circo Max” sarà l’occasione di riascoltare i più grandi successi del frontman degli 883, alternate ad altre hit firmate da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento. Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Nella line-up, poi, Articolo 31, Colapesce e DiMartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

GLI INGRESSI

L’orario di apertura degli accessi all’area del concerto (su via del Circo Massimo/via della Greca, via del Circo Massimo/viale Aventino, via dei Cerchi lato Porta Capena e via dei Cerchi lato San Teodoro) è previsto tra le 15 e le 16. Un’area riservata ai diversamente abili sarà a disposizione sul Belvedere Romolo e Remo, comprese aree di sosta dedicate per i veicoli su via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via di Valle Murcia e via di Santa Prisca.

LIMITAZIONI E DIVIETI

Le limitazioni al traffico nell’area del Circo Massimo inizieranno già nella notte tra giovedì e venerdì con la chiusura al traffico in via dei Cerchi dalla 00.30 di venerdì tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, compreso il transito dei pedoni e la pista ciclabile.

Dalle 7 di venerdì, nelle strade intorno al Circo Massimo scatteranno i divieti di sosta, mentre dalle 20 chiuderanno al transito via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino nella carreggiata laterale da piazza dell’Emporio a via di Santa Maria in Cosmedin, strada che sarà chiusa tra il lungotevere e via della Greca.

Dalle 18 di sabato potrebbero essere chiuse al transito via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli.

LE DEVIAZIONI DEI BUS

La Questura ha richiesto la chiusura della stazione Circo Massimo/Metro B dalle 21 di sabato.

Sono previste modifiche anche per le linee bus nell’area del Circo Massimo.

Saranno deviate le linee bus 3Nav, 8BUSp, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3 e le notturne n716, nMC, nME, L07 e L70.