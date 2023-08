Rubate in California alcune opere di Santiago Ribeiro

Opere del surrealista Santiago Ribeiro rubate a San Juan Capistrano, in California. I dipinti erano nello studio di una sua collega nordamericana

L’artista Santiago Ribeiro recentemente è stato vittima di una rapina a San Juan Capistrano, città della California. Sono state trafugate 4 opere d’arte dell’artista surrealista, dal valore stimato di 35 mila dollari. Il furto è avvenuto in casa di una collega di Ribeiro, e le opere sottratte avevano già girato diversi paesi e diverse città nordamericane come New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana e Denver, oltre ad essere state esposte sui maxischermi del Nasdaq e Reuters Sign In a Times Square a New York e in molti altri.

L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro è il mentore e promotore della più grande mostra surrealista del mondo del 21° secolo, International Surrealism Now, il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo così come a Berlino, Mosca, New York, Mostre a Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana, Denver, Varsavia, Saint Nantes, Parigi, Londra, Vienna, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Montenegro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, New Delhi, Jihlava (Repubblica) Checa) e Caltagirone in Sicilia e diverse città del Portogallo. Times Square a New York, negli Stati Uniti, ha riportato più volte le informazioni sulla sua esposizione e i collezionisti hanno raccolto le sue opere in molti paesi.