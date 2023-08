Overland scopre il Borneo Malese su Rai 1

Dal 30 agosto 2023 su RAI 1, dopo 3 episodi in Somalia, la nuova sfida targata Overland si sposta in Sarawak, nel Borneo Malese

Su RAI1 prosegue la nuova avventura firmata Overland, il docu-travel più amato della televisione dal 1995 a oggi. Dopo oltre 35 anni di avventure televisive, la nuova missione Il Mondo con gli occhi di Overland è tra le più ardue da realizzare: stravolgere i preconcetti, radicati nella visione occidentale, su Nazioni famose solo per gli avvenimenti negativi che attanagliano la loro Storia. In che modo? Nel puro stile di Overland: viaggiando nelle loro terre, mostrando il loro vero volto e dando voce alla loro gente. Guerre, catastrofi naturali, epidemie, terrorismo, corruzione e povertà: di alcuni Paesi nel mondo si sa solo quel che di brutto accade, e difficilmente si prova desiderio o curiosità di scoprire cosa ci sia oltre ai titoli di giornale. L’idea che si ha in Occidente di Nazioni come Iraq, Somalia, Afghanistan, Kazakistan, Siria, RD Congo, Nord Corea, spesso si limita alla pessima fedina che la Storia ha loro assegnato. Dopo oltre 50 anni di esperienza in viaggi avventura e 35 anni di avventure televisive, i Tenti si mettono in viaggio per scardinare questi stereotipi e scoprire incredibili nuove realtà nascoste, su itinerari spesso difficili e pericolosi.

PUNTATA 9 Borneo malese

Mercoledì 30 agosto 2023 – seconda serata RAI1

La nuova meta de “Il Mondo con gli occhi di Overland” ci porta a scoprire uno di quegli angoli di mondo di cui davvero sappiamo pochissimo: andiamo in Sarawak, una regione della Malesia incastonata nell’isola del Borneo, tra Vietnam, Filippine e arcipelago indonesiano. Una parte del mondo che rischia di perdere la sua identità a causa della deforestazione e della coltivazione intensiva per la produzione dell’olio di palma. Ma il Sarawak è un luogo incantevole, ricco di cultura, dove esistono ancora oltre 30 tribù etniche. La capitale, Kuching, è un crogiolo di culture, da quelle indigene a quella musulmana malese, da quella cinese all’indiana, e si riflette in una cucina eccezionale. Ma quel che lascia a bocca aperta è la natura, un vero e proprio patrimonio da proteggere: visitiamo Parchi spettacolari e incontriamo specie animali uniche al mondo. Il nostro viaggio ci porta poi lontani dalle coste, nella giungla più rigogliosa, per visitare la tribù degli Iban, discendenti dai famigerati tagliatori di teste. Ormai abbandonata la pratica bandita, la sfida che li attende sarà conciliare le proprie usanze con l’apertura verso il mondo globale.

PUNTATA 10 Borneo malese

Mercoledì 6 settembre 2023 – seconda serata RAI1

Ci troviamo ancora in Sarawak, un posto davvero unico e affascinante, con una natura mozzafiato e una ricchezza culturale che abbraccia influenze straniere e tradizioni indigene. Dopo aver conosciuto i discendenti dei famigerati “tagliateste”, entriamo in contatto con la tribù storicamente rivale degli Iban, i Bidayo. Con loro navighiamo su zattere di bambù e apprendiamo nei loro racconti il profondo rapporto che hanno con la natura. Voliamo in un’altra zona del Sarawak, per visitare uno dei parchi naturali più importanti del sud-est asiatico: il Parco Nazionale Gunung Mulu, patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2000. Vanta uno dei più grandi sistemi di grotte calcaree al mondo, e qui risiedono ancora molti indigeni che, per molti aspetti, vivono ancora in maniera tradizionale. Il Borneo malese ci ha davvero impressionato per le sue bellezze naturali, una fauna incredibile, unica al mondo, e la gentilezza degli abitanti locali che con noi ha condiviso cibo e tradizioni. Speriamo che una maggiore affluenza di turisti metta il Paese sulla mappa delle nostre coscienze come luogo da conservare non solo per chi ci vive, ma per tutta l’umanità.