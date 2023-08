“Nothing is Vain” è il disco d’esordio di Chiara Orlando e Danielle di Majo Quintet

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Nothing is Vain”, disco d’esordio di Chiara Orlando e Danielle di Majo Quintet

Esce il primo album del Chiara Orlando Danielle Di Majo Quintet, dal titolo omonimo “Nothing is in vain” per Filibusta Records (distrib. fisica IRD, distrib. digitale Believe).

Nothing is in vain, Niente è invano di tutto ciò che facciamo, anche quando i tentativi di superare i nostri limiti non hanno successo. Chiara Orlando e Danielle Di Majo, protagoniste e band leader di questo nuovo progetto ci dicono questo. Prima o poi ciò che desideriamo raggiungere sarà alla nostra portata perché il nostro potenziale è più grande di quanto crediamo e le nostre risorse sono infinite.

Il repertorio è fatto esclusivamente di brani originali scritti da Chiara Orlando e Pietro Ciancaglini e vede delle dediche speciali, una di queste proprio a Danielle Di Majo, come per celebrare questo incontro umano e musicale che lega le due artiste, che da tempo hanno iniziato la loro collaborazione, sempre alla continua ricerca di un sound comune e riconoscibile. Un altro tema importante dell’album è la dedica al mondo incontaminato della natura, e in particolar modo al mondo animale, a cui sono ispirati i primi tre brani.

Il progetto, che si avvale di una formazione classica in quintetto, grazie ai diversi impasti timbrici dati dalla combinazione dei vari strumenti ben armonizzati tra loro ed alla varietà e originalità delle composizioni riesce a creare delle atmosfere sempre diverse… “una musica elaborata nella quale affiorano echi di differenti passioni provenienti dal bop e dal new hard bop, laddove gli stili sono filtrati da una musicalità e da una attenzione melodica che rende l’opera nuova, fresca e originale”(Paolo Fresu).

Line up:

Chiara Orlando – tromba, voce e flicorno; Danielle Di Majo – sax alto, sax soprano e flauto; Enrico Zanisi – pianoforte e piano elettrico; Pietro Ciancaglini – contrabbasso; Alessandro Minetto – batteria

Tracklist:

Ciko against the cat / Lullaby / Papele / Nothing is in vain / Danielle / Relaxin’ at Vastillo / Right or wrong / Sorgente / Unbearable you / Nothing is in vain (alt. take)

Discografia:

Chiara Orlando ha registrato a suo nome l’album “A place of stillness” (Alfa Music – 2019), con la New Talents Jazz Orchestra gli album “Extempora” (Parco della Musica Records-2019) e “Omaggio a Duke Ellington” (JAZZ IT – 2015), con Matthew Herbert Big Band l’album “The State Between Us” (Accidental Records – 2019), con Pietro Ciancaglini l’album “Consecutio” (GleAm records 2023 in uscita).

Danielle Di Majo ha registrato a suo nome l’album “Chromatism” (Philology) e con il Danielle Di Majo Quintet il cd “Eccedere di Blu” (Picanto Jazz Records), con il duo B.I.T. insieme a Manuela Pasqui due album “Come Again” ed “Equilibrismi” usciti per Filibusta Records.

Chiara Orlando – bio

Nata a Palermo nel 1984. Si affianca al jazz nel 2000 studiando canto con Loredana Spata e repertorio con Giovanni Mazzarino.

Nel 2011 si diploma in “Canto jazz” presso il “Saint Louis College of Music” di Roma e successivamente consegue il biennio di “Canto jazz” presso il Conservatorio “Santa Cecilia”.

Dal 2008 ha intrapreso lo studio della tromba sotto la guida di Andy Gravish e Claudio Corvini.

Nel 2018 consegue la Laurea di II livello in “Tromba jazz” presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma con il M° Mike Applebaum.

Dal 2009 è leader di proprie formazioni originali, tra il 2011 e il 2013 inoltre collabora in alcuni progetti del contrabbassista Pietro Ciancaglini.

Dal 2012 al 2019 prende parte anche a formazioni orchestrali e combo: “Saint Louis Combo e Big Band” e “Saint Louis Voice section” dirette dal M° Antonio Solimene; “New Talents Jazz orchestra” diretta dal M° Mario Corvini; “Vittoria jazz orchestra” di Francesco Cafiso.

Nel 2019 pubblica a proprio nome l’album “A Place of Stillness”, edito per l’etichetta Alfa Music, in cui sono presenti prevalentemente composizioni originali. Ha inoltre registrato con la New Talent Jazz Orchestra, Matthew Herbert e Pietro Ciancaglini. Dal 2019 partecipa in qualità di musicista solista insieme all’attrice Paola Giorgi allo spettacolo teatrale “D la principessa Diana e la palpebra di Dio”.

Ha collaborato con diversi musicisti italiani e internazionali come Daniele Tittarelli, Rosario Giuliani, Maurizio Urbani, Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani, Marcello Rosa, Claudio Corvini, Nick the Nightfly, Jesse Davis, Joy Garrison, Roberto Gatto, Francesco Cafiso, Stefano Di Battista, Javier Girotto, Massimo Faraò, Alessandro Presti, Cettina Donato, Santi Scarcella, Marco Tiso, Nicola Angelucci, Paolo Recchia, Pietro Ciancaglini, Roberto Pistolesi, Valerio Vantaggio, Andrea Nunzi, Francesco Merenda, Domenico Sanna, Roberto Tarenzi, Andrea Beneventano, Enrico Zanisi, Manuel Magrini, Silvia Manco, Antonello Sorrentino, Danielle Di Majo, Orazio Maugeri, Gianni Cavallaro, Fabrizio Brusca, Mauro Schiavone etc.

Si è esibita in importanti jazz club e jazz festival italiani tra i quali Umbria Jazz, Vittoria jazz festival, Montalcino jazz & wine, Festival Internazionale del Jazz Sergio Amato, Orbetello jazz festival, Gaeta jazz festival, Albano jazz festival, Muntagni in jazz, Tolfa jazz, Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz, Teatro Palladium, Teatro Argentina, Teatro del lido Ostia, Gregory’s jazz club, Alexanderplatz jazz club etc.

Danielle Di Majo – bio

Nata a Roma il 23/06/1974. Si avvicina alla musica fin da giovanissima studiando pianoforte presso l’Associazione Cultori Musica Classica a Ostia Lido (Roma) con Maria Antonietta Fippi.

Nel 2000 comincia lo studio del sax con Piero Quarta e successivamente si perfeziona con Michel Audisso e Giancarlo Maurino.

Con il “Danielle Di Majo Quartet” e col “Francesco Diodati Quintet” ha vinto numerosi concorsi internazionali (primo premio a: Incroci Sonori jazz 2004 di Moncalieri (To), Talenti Jazz Martina 2004, premio Palazzo Valentini 2004, Barga Jazz 2005, Porsche Jazz 2005). Nel 2005 le è stato assegnato il premio come Miglior Nuovo Talento Emergente al concorso Baronissi Jazz.

Ha collaborato con varie orchestre: la Saint Louis Big Band diretta da Gianni Oddi, la Jazz Studio Big Band diretta da Mario Corvini, la Testaccio Art of Jazz diretta da Claudio Prado’, la Short’s Monday Night Orquestra diretta da Marco Omicini, la V.G. Jazz Ensemble diretta da Roberto Spadoni & la Down Time Big Band diretta da Piero Quarta.

È stata impegnata nella direzione del “Danielle Di Majo Quintet” con cui scrive composizioni originali e partecipa a numerosi locali, eventi e festival jazz italiani. (Antonello Sorrentino: tromba; Francesco Diodati: chitarra; Riccardo Gola: contrabbasso; Ermanno Baron: batteria).

Ha registrato, a suo nome, il CD “Chromatism” edito dalla “Philology” e con il Danielle Di Majo Quintet il cd “Eccedere di Blu” edito dalla “Picanto Jazz Records”.