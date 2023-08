Giambruno non ci sta: “Mai detto che uomini legittimati a stuprare donne ubriache”

Giambruno contrattacca: “Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache”. Il giornalista, compagno della premier Meloni, parla di “diffamazione pura”

“Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache“. All’indomani della bufera scatenata da un suo commento sugli stupri di gruppo di Palermo e Caivano, il giornalista di Rete 4 Andrea Giambruno si difende. Il compagno della premier Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere spiega il significato delle sue parole: “Mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi“.

LEGGI ANCHE: Stupro, Giambruno: “Se ti ubriachi c’è il rischio che il lupo lo trovi”. Bufera sulle parole del giornalista

Il giornalista, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), parla di “diffamazione pura” sia da parte degli organi di stampa che dei politici che hanno ripreso e commentato le sue parole: “Questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto”, “basterebbe sbobinare quello che ho detto: ma ai politici che mi attaccano non viene il dubbio che non posso aver giustificato uno stupro? Certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?”, si legge ancora sul Corriere.

“Quei virgolettati sono da querela – ribadisce il giornalista -. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa, ma non è così e non esisterà mai un giorno in cui sarà un politico o un collega a dirmi che devo dire. Anche Meloni non si è mai permessa di dirmi cosa dire”.

E Giambruno conclude: “Io non faccio l’educatore, ma il divulgatore. Le mamme diranno sempre ‘stai attenta’ e anche io continuo a dirlo“.