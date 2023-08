Cristiano Seganfreddo nelle librerie con “La Banalità del Brutto”

La società del brutto nel nuovo libro di Cristiano Seganfreddo dal titolo “La Banalità del Brutto – La bellezza è politica” (Politi Seganfredo Edizioni, 2023)

Il brutto è un tratto dominante, constante e certo della società contemporanea. Cristiano Seganfreddo parte da questo presupposto per il suo libro La Banalità del Brutto – La bellezza è politica (Politi Seganfredo Edizioni, 2023).

È la società del brutto, con la b minuscola, nella sua banalità. Il brutto caratterizza e determina ogni aspetto della nostra esistenza. Il brutto dispone. Il brutto pensa. Il brutto organizza. Il brutto governa le nostre città, i nostri quartieri, come i condomini. Dai monumenti alle rotatorie, dai cartelli stradali, ai plateatici, all’arredo urbano.

Un libro di consapevolezza che è un libro di chiamata al cambiamento, da produrre assieme.

CRISTIANO SEGANFREDDO

Cristiano Seganfreddo. Rabdomante e sognatore. Esteta autodidatta.

È stato docente di Estetica in Design della Moda al Politecnico di Milano, e Direttore Scientifico di Corriere Innovazione del Corriere della Sera. Editorialista e opinionista per le maggiori testate italiane. Lavora e sviluppa progetti sempre in bilico e a rischio tra arte, moda, design e società. È Presidente di 2031, ex Premio Gaetano Marzotto (2010-2020), la piattaforma di premi per l’innovazione più importante d’Italia. È autore di The Italian Book of Innovation (Rizzoli, 2017). È Presidente con Gea Politi di Politi Seganfreddo edizioni, gruppo editoriale che pubblica la rivista d’arte internazionale Flash Art.

Collabora come strategic advisor per l’Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite.