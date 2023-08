Con Costa Crociere ora si può fare “Il Viaggio dei Sensi”

Costa Crociere presenta la seconda crociera del 2023, “Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi”, dedicata ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia. L’itinerario di due settimane offrirà esperienze esclusive tra Marocco, Tunisia, Italia, Francia e Spagna.

Tra gli ospiti speciali ci saranno Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, che si esibirà a bordo, e la chef stellata Michelin Hélène Darroze, che proporrà alcuni Destination Dish inedite. Inoltre, i soci C|Club avranno l’opportunità di partecipare a show cooking con Hélène Darroze per imparare a preparare piatti tipici marocchini e tunisini. Durante la crociera, i partecipanti potranno godere di prelibatezze del pastry chef Riccardo Bellaera, collaboratore di Iginio Massari, e partecipare a eventi culturali locali, come le conferenze sulle spezie del Marocco e della Tunisia.

Ci saranno anche feste a tema, tra cui la “Desert Night”, un viaggio sensoriale attraverso i profumi e i sapori delle due destinazioni, e “Mediterraneo in festa”, per celebrare le tradizioni e lo street food del Mediterraneo. Inoltre, la cantante sudafricana Talia Alexis si esibirà in uno spettacolo di musica internazionale e un tributo a Tina Turner, coinvolgendo i soci C|Club in una divertente sfida canora. Sono state create anche nuove escursioni, con esperienze gastronomiche tipiche e momenti di benessere, per scoprire le meraviglie di Cadice, Casablanca, Tunisi, Rabat e Fez.

La partenza sarà il 23 settembre 2023 da Savona a bordo di Costa Favolosa, con tappe a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca. La crociera promette esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per i partecipanti del C|Club.