Pricer partecipa all’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail

Pricer, tra i leader mondiali di fornitori di etichette elettroniche (ESL), partecipa al programma di ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano. La collaborazione, che aveva preso il via lo scorso anno e che aveva visto la presenza dell’azienda tra gli Sponsor, quest’anno si consolida ulteriormente.

“Abbiamo, infatti, deciso di essere Partner della ricerca dell’Osservatorio e occupare così un ruolo di primo piano in tutte le fasi dell’attività a partire dalla definizione degli obiettivi dello studio, passando per un confronto diretto con i ricercatori fino ad un ruolo più attivo durante workshop e convegno” dichiara Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy. E continua “E’ nostro desiderio rendere disponibile l’expertise che abbiamo maturato in tutti questi anni di presenza nel retail, settore che abbiamo visto trasformarsi – a una velocità sempre maggiore, specialmente in questo ultimo periodo – grazie all’adozione di tecnologie che consentono l’automazione del punto vendita con la digitalizzazione dei processi fondamentali. Tra i protagonisti della trasformazione indubbiamente ci sono le etichette elettroniche da scaffale che rappresentano una leva per migliorare il profitto e la shopping experience e, in contemporanea, velocizzare le attività quotidiane dello staff di vendita. Le ESL Pricer sono le uniche ad utilizzare un sistema di comunicazione ottica senza fili, che le rende più veloie, sicure, affidabili e sostenibili ”.

Lo studio Total Economic Impact™ di Forrester Consulting (anno 2022) stima, infatti, che l’adozione di ESL con tecnologia ottica senza fili porti a un risparmio di tempo annuale dovuto all’automazione delle variazioni di prezzo di 5200 ore per negozio, un risparmio di tempo del 50% sul prelievo dei prodotti per gli ordini online e un periodo di ammortamento dell’investimento in 18 mesi.

Le funzionalità delle ESL di Pricer sono molteplici, tutte volte ad affrontare con efficacia le diverse sfide del punto vendita. L’etichetta è in grado di comunicare con più interlocutori a partire dal magazzino per verificare le scorte, l’operatore di vendita a cui è in grado di suggerire quando e quanto riassortire lo scaffale, e il cliente per dare informazioni dettagliate sul prodotto.

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail studia le principali innovazioni digitali che possono ridisegnare i processi dei retailer, con il fine ultimo di condividere conoscenza e fare cultura in merito alle opportunità della digitalizzazione nel commercio.