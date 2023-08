Previsioni meteo 29 agosto 2023: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 agosto 2023: la perturbazione scivola lungo l’Italia, maltempo sulle regioni centrali e meridionali

Ultimi giorni di agosto con condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia dopo almeno tre settimane di caldo intenso. La perturbazione che ha già interessato il Nord e il Centro, dove si sono registrati anche temporali e grandinate, nella giornata di oggi farà sentire i suoi effetti ancora sulle aree centrali della Penisola e al Sud peninsulare. Le temperature caleranno ulteriormente, portandosi su valori inferiori alla media stagionale. Il caldo africano abbandonerà anche il meridione, e non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nella seconda parte della settimana il tempo rimarrà variabile, con possibilità di precipitazioni su buona parte delle nostre regioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 29 agosto 2023.

Al Nord nuvolosità a tratti compatta al mattino con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che persistono sulle regioni di nord-est e sull’Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata insistono le piogge sul Friuli e sulle coste del Veneto, variabile altrove.

Piogge sparse al mattino sulle regioni centrali, più asciutto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata tempo nuovamente asciutto, con cieli irregolarmente coperti.

In Toscana condizioni di tempo instabile per gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio dove avremo nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e temporali sparsi. Più asciutto tra la sera e la notte.

Al Sud al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Puglia. In serata condizioni meteo in prevalenza asciutte, salvo isolati piovaschi sulle coste tra Calabria e Campania.

In Calabria nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle coste tirreniche. Nessuna variazione in serata quando si rinnovano condizioni di tempo per lo più asciutto ovunque.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .