Fuori “Sociopath RMX” di Ossido Master & Young Buck con Blackson & Marta Brando

È in radio “Sociopath RMX”, il singolo di Ossido Master & Young Buck with Blackson & Marta Brando, prodotto da Agosta & Mitch DJ (Star-M) che trovate già su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, la cui idea nasce dal tam tam sui social di post su bullismo, depressione, sociopatia, dopo il caso Marco Bellavia al Grande Fratello VIP, parla di un uomo di nome Leo (personaggio di fantasia) che viene deriso sin da piccolo, diventando asociale, che ha un grande desiderio di rivalsa verso chi lo sbeffeggiava in passato. Crescendo, diventa un uomo di successo, circondandosi solo di persone di un certo livello, mostrando le sue vittorie sui social e come spesso accade, la gente non perde tempo a dargli una nuova etichetta, quella di “Sociopatico”.

“Il rap, spesso, è malvisto soprattutto dalle TV nazionali – dice Ossido Master – io voglio contraddire chi non conosce la vera cultura Hip Hop, quindi questa con Young Buck (amico di 50 Cent), Blackson e Marta Brando è un’ottima occasione per dimostrare che il rap o la trap che sia, può essere di classe e parlare di problemi che spesso vengono ignorati o trattati ancora oggi come dei tabù, un qualcosa da nascondere sotto il tappeto, di cui vergognarsi. A dimostrazione di ciò abbiamo scelto di non usare turpiloqui, anzi, di utilizzare la pregiata arte dello storytelling, raccontando 3 storie diverse unite dal ritornello che ricorda molto lo stile dei 99 Posse.”

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, è un rapper italiano, nato nel 1987 a Catania. Studia elettrotecnica per seguire le orme del padre, per poi passare al liceo turistico. Completa gli studi a Londra, in management aziendale. Per la musica e più precisamente per il rap, comincia la sua gavetta a 12 anni, quando inizia i primi freestyle con gli emcee’s della sua città. Dopo vari album, mixtape, i primi concerti importanti, nel 2015, decide di trasferirsi in Inghilterra e staccare un po’ da tutto, compresa la musica. Ritorna in grande stile nel 2017, con la prima delle tante collaborazioni, con leggende della musica mondiale, creando “La Shady”, brano parla della sua voglia ritrovata, la passione per la musica, per far tacere le malelingue. Nel 2020, in piena pandemia, Ossido Master rilascia “Oltre le Differenze” in collaborazione con Busta Rhymes e Sensei, brano prettamente tecnico, ma con un messaggio di pace e unione, cantato nel ritornello. Il 2021 è caratterizzato dall’uscita di “Salgo Su”, in collaborazione con il leggendario artista americano, Lil Wayne e la partecipazione di Lollo G., superando 1 milione di ascolti globali, in pochi mesi.

L’anno della svolta, per la solidità artistica di Ossido Master, è invece il 2022, anno in cui pubblica vari progetti solisti e torna a fare concerti sia all’estero che in Italia. Lo abbiamo visto live a Cambridge, Milano e Monza, con il tour di “Dimensione Astrale”, per il cui video italiano è stato il primo artista a utilizzare la Virtual Reality e computer grafica. Attualmente sta lavorando ad altre collaborazioni nazionali e internazionali, spostando anche il suo genere musicale dal rap puro a contaminazioni più latine, come quella in “Claro RMX” con Dela.

Nel progetto di “Sociopath RMX”, Ossido Master ha con se Young Buck, Blackson e Marta Brando, con la produzione di Agosta & Mitch DJ.