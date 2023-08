Under Italy a Bologna e Doc is life stasera su Rai 5: le anticipazioni

In prima serata su Rai 5 Under Italy alla scoperta della Bologna sotterranea. A seguire Doc is life con “Climbing Iran” e “La mia amica geniale”

Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Bologna in compagnia dell’archeologo Darius Arya. È il nuovo appuntamento con la serie “Under Italy”, in onda lunedì 28 agosto alle 20.20 su Rai 5. Prima tappa del viaggio è la “Conserva di Valverde”, nota anche come Bagni di Mario, costituita da volte, cupole e sale ottagonali: uno spettacolare sistema di captazione, raccolta e decantazione delle acque, realizzato nel 1563. Si prosegue nella romanica Cripta di San Zama sotto l’Abbadia dei Santissimi Nabore e Felice: un luogo dall’alto valore storico e architettonico, oltre che sacro. Nel parco del Seminario Arcivescovile di Bologna, Arya si calerà – letteralmente – nella Seconda Guerra Mondiale, all’interno di un rifugio antiaereo, e concluderà il viaggio nell’Acquedotto di epoca romana, a 65 metri di profondità.

A seguire la vicenda dell’arrampicatrice iraniana Nasim Eshqi, che dopo essersi distinta in diversi sport, come karate e kickboxing, a 23 anni ha iniziato a scalare, rivendicando il diritto di salire in vetta oltre la forza di gravità e le difficoltà di essere donna nel proprio Paese. Una storia raccontata da Francesca Borghetti in “Climbing Iran”, in onda lunedì 28 agosto alle 21.15 su Rai 5 per la serie “Doc is Life”.

Poi, Francesca Cappellani racconta la storia di Gaia Girace e Margherita Mazzucco in “La mia amica geniale”: Gaia e Margherita, due adolescenti napoletane come tante vengono seguite nell’anno più straordinario della loro vita. Selezionate come protagoniste per la serie televisiva internazionale “L’amica geniale”, hanno visto la loro vita cambiare in un lampo: diventare attrici e interpretare due personaggi amati da milioni di lettori. Una storia di formazione, di maturazione, di grandi cambiamenti.