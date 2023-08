Previsioni meteo 28 agosto 2023: le piogge si spostano al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 agosto 2023: maltempo sulle regioni centrali che saranno interessate dal passaggio di una perturbazione

L’ultimo weekend di agosto è iniziato con condizioni meteo stabili sul Mediterraneo centrale e clima molto caldo in Italia ma già dalla giornata di oggi la tanto attesa svolta fresca è diventata realtà. Al Nord infatti sono arrivate piogge e temporali con un netto calo termico portati da una perturbazione atlantica che oggi determinerà gli stessi effetti anche sulle regioni centrali. Farà ancora caldo al Sud, dove avremo ancora città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nel corso della settimana precipitazioni anche al Sud con piogge e temporali sparsi. Temperature in netto calo con valori che nei primi giorni della prossima settimana si porteranno anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 agosto 2023.

Al Nord: Giornata perturbata con acquazzoni e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge e temporali sparsi, più asciutto sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali da isolati a sparsi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino temporali sparsi sulla Sardegna, nuvoloso altrove ma con solo piogge isolate. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Sicilia e Campania. In serata tempo in peggioramento con temporali diffusi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .