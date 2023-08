Malattie reumatiche e muscolo-scheletriche: nuove strategie di Eular

Il consolidamento della leadership nelle malattie reumatiche e muscolo-scheletriche è una delle priorità di Eular per il quinquennio 2024-2028

Al congresso EULAR, si è parlato dei prossimi obiettivi che la società scientifica intende perseguire nei prossimi 5 anni.

Negli ultimi anni, EULAR ha dato un notevole impulso alla sfera delle malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD) grazie in ragione della messa in atto diverse attività strategiche.

Su questi presupposti, la società scientifica si è detta pronta a portare avanti la sua nuova strategia, avente l’obiettivo di immaginare un mondo in cui tutte le malattie reumatiche e muscoloscheletriche possano essere riconosciute, diagnosticate e, in ultima analisi, prevenute o curate.

Nel periodo 2018-2023, l’EULAR, l’organizzazione leader nelle malattie reumatiche e muscolo-scheletriche (RMD), ha accresciuto l’expertise su queste malattie ponendo in atto diverse azioni: ad esempio, aumentando lo sviluppo della ricerca su queste malattie mediante lo sviluppo di nuovi servizi forniti da ERC (il Centro di Ricerca EULAR).

Nonostante l’interruzione forzata delle procedure di routine causata dalla pandemia, EULAR ha continuato a fornire un accesso continuo all’istruzione e al networking per la comunità dei ricercatori nel campo delle RMD. “Abbiamo fatto enormi progressi istituendo due congressi virtuali e un congresso completamente ibrido, e abbiamo compiuto grandi passi avanti nella qualità dell’assistenza, nell’advocacy e nella governance”, ha affermato la Presidente uscente di EULAR, la Prof.ssa Annamaria Iagnocco. “La nuova strategia trarrà profitto da queste ottime basi e le amplierà ulteriormente”.

La nuova strategia per il periodo 2024-2028 è guidata dalla visione di un mondo in cui tutte le RMD siano riconosciute, diagnosticate e infine prevenute o curate. Per realizzare questa visione, la missione dell’EULAR è ridurre al minimo l’impatto delle RMD sugli individui e sulla società. L’EULAR promuove l’educazione, la consapevolezza, la migliore assistenza clinica, la prevenzione e la ricerca nel campo delle RMD, oltre a fornire soluzioni globali per la gestione delle RMD.

“Per ottenere un impatto reale, abbiamo costruito una strategia chiara che comprende obiettivi perseguibili e misurabili”, ha affermato la professoressa Annamaria Iagnocco.

Gli obiettivi della nuova strategia EULAR per il quinquennio 2024-2028

“Perseguiremo – ha continuato Iagnocco – quattro obiettivi principali”:

– Leadership, Orientamento scientifico e Innovazione: Gli obiettivi di EULAR richiedono una leadership chiara: EULAR aumenterà la visibilità e l’impatto delle RMD nella politica nazionale e internazionale. Assumerà una chiara leadership nell’innovazione delle RMD. Così facendo, EULAR sarà la voce rispettata e apprezzata delle RMD a livello globale

– Sviluppo professionale e personale: Gli obiettivi ai quali ambisce EULAR richiedono la necessaria competenza dei ricercatori e degli operatori che prestano assistenza: EULAR sosterrà lo sviluppo personale e professionale per migliorare le capacità e le competenze all’interno e all’esterno di EULAR. Fornirà le basi per la crescita personale posizionando i quadri di competenze necessari e fornendo formazione. In questo modo, le carriere iniziali di reumatologi, operatori sanitari e rappresentanti delle persone affette da RMD saranno tenute in particolare considerazione

– Comunità: EULAR mira a costruire forti comunità di persone affette da RMD, di modo che uniscano le loro forze per far sentire la loro voce nel dibattito pubblico e istituzionale.

Sarà rafforzata la gestione delle comunità e verranno facilitate le interazioni tra gli individui sia all’interno che all’esterno di EULAR. Verrà migliorata l’interazione con i membri, le organizzazioni partner e le altre parti interessate. Per raggiungere questo obiettivo, EULAR amplierà la sua base associativa includendo i membri individuali. Il sostegno a tutti i tipi di membri sarà una preoccupazione importante per la strategia futura della società scientifica

– Base economica sostenibile: EULAR si impegna a garantire la propria base economica in un futuro in cui le precedenti fonti di finanziamento non possono più essere date per scontate. Una base economica solida è un prerequisito per i servizi che EULAR fornisce alla comunità dei pazienti con RMD e al mondo intero.

“I nostri obiettivi sono molto ambiziosi. Ma tra i valori che costituiscono una parte importante della nostra strategia ci sono la flessibilità e la dedizione”, ha concluso la professoressa Annamaria Iagnocco. “Apprezziamo profondamente e siamo grati per il lavoro dedicato dei nostri volontari”. Con una base di volontari impegnati e un’organizzazione altamente professionale nella sede svizzera, EULAR si trova in una posizione eccellente per realizzare i suoi prossimi obiettivi.