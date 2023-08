Fuori “Alibi”, la nuova canzone di Chiara Cami

Fuori in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming per 2o Records il nuovo singolo di Chiara Cami dal titolo “Alibi”

Fuori per 2o Records il nuovo singolo di Chiara Cami dal titolo “Alibi”. Questo pezzo vanta la collaborazione, oltre che di Luca e Michele Bellanova (già produttori dei primi due singoli) di Alessandro Casagni per le batterie e la produzione aggiuntiva.

Accollo: dal dialetto romano, compito o persona di cui è difficile sbarazzarsi. Gli accolli possono assumere varie sembianze, ma in questo brano Chiara Cami decide di esaminarli nella loro declinazione amorosa, sviscerandone la genesi, lo svolgimento e, infine, il triste epilogo. Il paragone portante del brano è quello tra un’assassina in cerca di un alibi e una donna annoiata a morte in cerca di scuse per non dover dire sì all’ennesimo appuntamento galante/sessione di terapia non retribuita. Sonorità ingombranti, distorte e completamente nuove per la giovane cantautrice romana, che insieme all’ironia de “La Coinquilina” e la nostalgia di “Fragola” va ad aggiungere una nuova importante carta al mazzo delle sue capacità cantautoriali.

BIO:

Classe 1998, Chiara Cami nasce a Roma e fin da piccolissima scrive canzoni e si esibisce in video registrati sul suo primo computer. A diciassette anni si trasferisce a New York per sei mesi, documentando il tutto su YouTube. Vincitrice di LAZIOSound, porta in Canada i suoi brani in inglese. Tuttavia, nell’estate 2021, inizia a scrivere in italiano, pur mantenendo le influenze, i temi e i suoni caratteristici delle prime esperienze musicali. Il 10 giugno 2022 esce il suo primo singolo in italiano, “La Coinquilina”, mentre ad ottobre esce “Fragola”. Il focus della produzione è un sound che rispecchi l’intimità della cameretta in cui sono stati scritti i testi, che raccontano con sincerità le giornate più o meno ordinarie di una giovane donna alle prese con una vita che non è esattamente come se l’era immaginata.