Angela Nobile su YouTube con il video di “Hola”

Fuori il videoclip di “HOLA” (distribuzione Sony Music Italy), nuovo singolo di Angela Nobile, con il featuring del soprano lirico Barbara Catera

Esce il videoclip di “HOLA” (distribuzione Sony Music Italy), nuovo singolo di Angela Nobile con il featuring del soprano lirico Barbara Catera (ASCOLTA BRANO): : “un pezzo in cui pop e lirica si incontrano, una metafora per dire che non esistono confini nè barriere ma solo pregiudizi, così nella vita, così nell’amore, così nella musica”.

GUARDA VIDEO

Il videoclip, per la regia Claudio Zagarini e co-regia di Valeria Ungaro (con la speciale partecipazione del ballerino e coreografo Alex Orlando e con Isabella Saladino e Marco Fazzina) è ambientato in Sicilia: “la mia isola, sempre nel cuore ma anche nella luce e nella storia – racconta la cantautrice siciliana -. Hola è brano estivo, un mix di sonorità anni ’70, ’80, 2000 e lirica, un modo per affermare con forza che non esistono confini. Mi chiedono sempre perché sono ancora qui nella mia Sicilia, ed io rispondo che di questo cielo non posso fare a meno. Vogliamo dimostrare che da soli si va veloce ma che insieme si va lontano e che anche da qui, se hai la visione giusta, se hai le persone giuste che credono in te e lavorano con te, puoi andare lontano, anche grazie alla perseveranza, la testardaggine, la pazienza, tratti del mio carattere che credo che alla fine facciano la differenza. La musica è il mio posto nel mondo ed è quel mondo che mi permette di andare con la mente e con il cuore, dove non posso andare con i piedi. Mi porto addosso la mia storia, il mio dolore, tutti i miei infiniti fallimenti ma ognuna di queste cose è stata ed è strumento per arrivare all’obiettivo. La strada è ancora lunga …”

“L’amore al gusto di sale, per una siciliana come me, una sensazione che mi fa sentire viva e forse eternamente ragazzina, sicura e “forte” – prosegue -. Lui, nella sua mediocrità, bello, abbronzato, al profumo di cocco, rimane in superficie e scappa via per qualcosa di meno impegnativo, come spesso mi capita di vivere nella realtà; lei indipendente ed affascinante non ha bisogno di niente, ha solo voglia d’amore e di qualcuno che provi ad andare oltre con un po’ più di pazienza del solito e questo, ovviamente, fa un po’ paura. L’ironia della sorte è che, alla fine, ci accorgiamo di quanto vale ciò che abbiamo vicino solo quando lo vediamo allontanarsi. Nel tempo ho imparato a cogliere il bello anche da questo tipo d’amore che ti resta, comunque, addosso perché come dice una bravissima cantautrice italiana, “l’amore è di chi lo dà e non di chi lo riceve”.

Il brano è scritto e composto da Angela Nobile e Barbara Catera, la produzione artistica e gli arrangiamenti sono a cura di Iacopo Pinna, mentre gli arrangiamenti vocali sono di Vincenzo Cavalli. Registrato presso il SONORIA STUDIO REC.

Angela Nobile inizia il suo percorso artistico nell’estate 2007 quando scopre le sue doti vocali con il Maestro Barbara Catera che ancora oggi è per lei mentore, guida e insostituibile vocal coach. Da subito sperimenta generi diversi mettendosi in gioco in grandi contesti e arriva, per il suo primo provino agli studi della trasmissione tv “X Factor”. Nel 2011 accede alla fase finale delle selezioni per “Amici”, il talent show diretto da Maria De Filippi. Dopo si dedica alla formazione di una band e dal 2012 si esibisce nella sua Sicilia. Nel 2014 approda a “The Voice of Italy” li talent show di Rai 2, nel quale ha riscosso grandi consensi di pubblico e di critica. Nel team di J-AX è stata apprezzata, oltre che per la penetrante vocalità, anche per il suo inconfondibile stile: connubio perfetto che fa di lei un’artista dal forte carattere. Sempre nel 2014 è la volta di Rai 1 con Domenica In, in cui sarà impegnata fino alla fine dell’anno. Nel 2015 ha partecipato ai concerti del suo Vocal coach J-AX aprendo le date siciliane di Catania e Palermo con dei brani dello stesso vocal coach riarrangiati per l’occasione. Nel 2016 si è avvicinata anche al mondo del teatro e del musical. Nel 2017 partecipa anche come concorrente del talent show diretto da Maria De Filippi, TU SI QUE VALES, ottenendo consensi da giudici e pubblico e arrivando alla fase finale della competizione. Sia a luglio sia ad agosto 2017 ha collaborato all’apertura dei concerti di J-AX e Fedez al Teatro Greco di Taormina. Nell’autunno 2017 arriva tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Nel gennaio 2018 esce con il suo singolo “Un vuoto al cuore” in programmazione nelle radio nazionali e regionali. Nel marzo 2018 prende parte come attrice al Corto “Zagara e Cemento“, tratto dall’omonimo racconto di Aldo Mantineo con la regia di Paolo Grezzi. Nell’ottobre 2018 è ospite di Jo Squillo su rete 4 nel programma “The look of the year”. Nell’agosto 2020 partecipa come ospite all’importante Festival d’autore “Noto d’autore” con la direzione artistica di Mario Incudine e Carlo Muratori. Ospite nel luglio 2021 su RAI 2 del Festival del cinema italiano con la regia di Paolo Genovese. Collabora con Mario Biondi nell’agosto 2021 ed è nuovamente ospite del Festival del cinema italiano premio ambiente a Monreale per Rai 2 nel settembre 2021. Ospite nel marzo 2022 della trasmissione presentata da Salvo La Rosa “Ma non finisce qua”. Impegnata nella realizzazione di uno spettacolo teatrale/commedia musicale “Principesse da incubo” e nella rappresentazione di uno spettacolo omaggio al grande maestro Franco Battiato con la sua band. Ad aprile 2022 esce il suo secondo album “Wondergirl” e il suo singolo “Fidati di te” che ha ottenuto straordinari risultati. Nel settembre appena trascorso collabora con il grande Mario Biondi, aprendo la data del suo concerto a Siracusa. Nell’ottobre dello stesso anno è protagonista di un’importantissima manifestazione musicale/teatrale “Parola di donna” che si tiene ogni anno a Varese. Nel dicembre appena trascorso esce il suo ultimo singolo dal titolo “Seimila guai”. Attualmente impegnata con la produzione di un nuovo album, con la formazione di una nuova jazz band e con l’allestimento di una commedia musicale con le musiche dei Queen che andrà in scena a teatro il prossimo autunno.