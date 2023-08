Viatris pubblica il Report di Sostenibilità

L’azienda farmaceutica Viatris Inc. ha pubblicato il Report di Sostenibilità che illustra l’impegno e i progressi compiuti nella costruzione di un accesso sostenibile ai farmaci

L’azienda farmaceutica Viatris ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2022 che illustra l’impegno, l’impatto e i progressi compiuti nella costruzione di un accesso sostenibile ai farmaci.

Nata a novembre 2020, Viatris ha esperienza in ambito scientifico, di produzione e distribuzione, oltre che comprovate competenze a livello regolatorio, medico e commerciale, per offrire farmaci di qualità ai pazienti in oltre 165 Paesi e territori. Il portafoglio di Viatris include più di 1.400 molecole approvate in un’ampia gamma di aree terapeutiche, che trattano sia malattie infettive sia malattie croniche non trasmissibili, inclusi prodotti caratterizzati da brand iconici e globali, farmaci equivalenti, prodotti parafarmaceutici e consumer health. Con oltre 38.000 collaboratori in tutto il mondo, la sede principale di Viatris si trova negli Stati Uniti; l’azienda ha centri globali a Pittsburgh (Stati Uniti), Shanghai (Cina) e Hyderabad (India).

“In Viatris, l’accesso è fondamentale per realizzare la nostra mission di consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase “, ha dichiarato Scott A. Smith, CEO di Viatris. “Tutto inizia dalla nostra capacità di offrire alle persone, in modo sostenibile, farmaci di alta qualità e soluzioni per la salute su larga scala, indipendentemente dal luogo o dal contesto di riferimento. Il nostro impegno è sia concreto sia ambizioso e va oltre lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di farmaci. Collaboriamo con i nostri partner per contribuire a creare comunità sane, un ambiente sostenibile e sistemi sanitari resilienti. La passione e la dedizione dei nostri collaboratori a livello globale sono notevoli e sono evidenti in questo Report, che mette in luce i progressi che stiamo compiendo per costruire un accesso più sostenibile ai farmaci in tutto il mondo.”

Viatris è firmataria del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e si impegna a rispettare i 10 principi del Compact relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, e a supportare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Di seguito sono riportati alcuni punti salienti dell’impegno e delle iniziative di Viatris nelle molteplici aree in cui ha avuto un impatto nel 2022.

L’azienda ha fornito farmaci a circa 1 miliardo di pazienti in tutto il mondo, tra cui circa 8 milioni di persone affette da HIV/AIDS, e di questi quasi 600.000 bambini. Nel listino ci sono oltre 250 medicinali inclusi nell’elenco dei farmaci essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 62 prodotti inclusi nell’elenco di prequalificazione dell’OMS.

L’azienda si impegna a ridurre le emissioni di gas serra assolute Scope 1 e 2 del 42% entro il 2030, considerato il 2020 come anno di partenza, e a ridurre le emissioni di gas serra assolute Scope 3 del 25% nello stesso arco di tempo, nello specifico per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi, beni di investimento, attività legate ai combustibili e all’energia, attività di distribuzione e trasporto up stream.

Oltre 450 milioni di dosi di medicinali sono state donate attraverso i partner di Viatris in tutto il mondo. Inoltre, l’azienda ha stanziato un totale di 1 milione di dollari per supportare l’accesso all’assistenza sanitaria, la sicurezza alimentare e la gestione dell’acqua a favore di quattro organizzazioni: Direct Relief, World Central Kitchen (WCK), WaterAid e World Food Program USA, partner del World Food Programme delle Nazioni Unite.