Trauma contusivo: lesioni alle costole legate ad aumento di uso di oppioidi

Una nuova ricerca ha concluso che le lesioni alle costole dopo un trauma contusivo sono associate a un aumento dell’uso di oppioidi a lungo termine.

I ricercatori dell’University Hospitals Cleveland Medical Center hanno scoperto che le persone che soffrono di fratture costali hanno maggiori probabilità di ricevere oppioidi inizialmente e fino a 12 mesi dopo il trauma, rispetto ai pazienti che soffrono di altri tipi di trauma contusivo. Lo studio ha anche identificato diversi fattori di rischio per l’uso di stupefacenti a lungo termine.

“Come parte di un precedente progetto di ricerca che esaminava i protocolli di gestione per i pazienti con fratture costali, abbiamo scoperto che la terapia del dolore multimodale era molto comunemente, un punto focale per aiutare questi pazienti”, ha affermato Avanti Badrinathan, chirurgo generale presso il Cleveland Medical Center. “Tuttavia, allo stesso modo, abbiamo scoperto che non c’erano molti protocolli che discutevano su cosa fare con questi pazienti dopo che li avevamo dimessi.

“Nel nostro dipartimento, anche con la terapia del dolore multimodale, di solito vediamo che i pazienti con fratture costali continuano a ricevere oppioidi a un certo livello e continuano a tornare a casa con una loro prescrizione”, ha continuato. “Pertanto, volevamo identificare quali pazienti vengono dimessi con prescrizione di oppioidi e per quanto tempo hanno continuato a prendere i farmaci”.

Per valutare il tasso di consumo di oppioidi a lungo termine tra i pazienti con fratture costali, la dottoressa Badrinathan e i suoi colleghi hanno analizzato i dati del database TriNetX, che include i dati delle cartelle cliniche elettroniche per circa 89 milioni di pazienti in 58 sistemi sanitari statunitensi.

L’analisi retrospettiva ha compreso 45.286 pazienti adulti con trauma contusivo, naive agli oppioidi con almeno una frattura costale che si sono presentati tra ottobre 2015 e giugno 2022. Di questi, 27.637 (61%) hanno ricevuto dal loro medico un programma di gestione del dolore a base di oppioidi.

L’esito primario dello studio era l’uso di oppioidi da uno a tre mesi, da tre a sei mesi e da nove a 12 mesi dopo l’infortunio. I ricercatori hanno anche confrontato i profili demografici dei pazienti per determinare le caratteristiche associate all’uso cronico di oppioidi a seguito di fratture costali. Infine, i pazienti con fratture costali sono stati confrontati con pazienti con trauma chiuso senza fratture costali in una coorte 1:1 abbinata alla propensione per determinare se la frattura costale fosse un fattore di rischio per l’uso cronico di oppioidi.

In una presentazione all’Assemblea scientifica annuale 2023 della Eastern Association for the Surgery of Trauma (articolo 10), la dott.ssa Badrinathan ha riferito che il tasso di consumo di oppioidi è risultato essere del 12,5% da uno a tre mesi, dell’8,1% da tre a sei mesi e il 6,4% da nove a 12 mesi. Il confronto basato sulla propensione ha rivelato che i pazienti con fratture costali avevano più del doppio delle probabilità di utilizzare gli oppioidi in modo acuto (odds ratio [OR], 2,38; 95% CI, 2,28-2,48) e più del 50% di probabilità di utilizzare gli agenti in modo cronico (OR, 1,55; 95% CI, 1,48-1,62) rispetto ai loro omologhi senza fratture costali. Inoltre, gli individui con fratture costali avevano anche più del doppio delle probabilità di avere una diagnosi di “disturbo da uso di oppiacei” (OR, 2,15; 95% CI, 1,61-2,87) da nove a 12 mesi.

“In ogni momento, i pazienti con fratture costali avevano maggiori probabilità di ricevere oppioidi rispetto a quelli che non avevano una frattura costale”, ha detto la dott.ssa Badrinathan. “Questi individui avevano anche maggiori probabilità di avere una diagnosi di dolore cronico, soprattutto con il passare del tempo”.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei consumatori di oppiacei, lo studio ha rilevato che l’uso acuto di oppiacei era associato all’età più giovane, al sesso maschile, alla razza bianca e all’assenza di storia di consumo di tabacco/alcool. D’altra parte, l’uso a lungo termine di oppioidi era associato alla giovane età, al sesso femminile e a una storia di uso di sostanze.

“Questa storia di consumo di alcol o nicotina potrebbe probabilmente influenzare il modo in cui queste persone percepiscono il dolore”, ha affermato la dott.ssa Badrinathan.

Come hanno discusso i ricercatori, i risultati aiutano a illustrare un’opportunità per i medici di intraprendere la gestione degli oppioidi in questa popolazione di pazienti.

“Non mi sono mai rotta una costola, ma ovviamente queste fratture sono molto dolorose”, ha detto la dott.ssa Badrinathan. “Ma riconosciamo anche che gli stessi oppioidi possono confondere le cose per questi pazienti. Vediamo molti adulti più anziani che cadono e si rompono le costole, e gli oppioidi possono renderli deliranti o assonnati, il che può quindi renderli più inclini a cadere e a rompersi di nuovo le costole.

“Cercare di ridurre al minimo il numero di oppioidi che vengono somministrati a queste persone è ovviamente molto importante”, ha continuato la dott.ssa Badrinathan. “Allo stesso tempo, è anche importante valutare realmente cosa significhi controllo multimodale del dolore.

George Kasotakis, assistente professore di chirurgia presso la Duke University School of Medicine, a Durham, ha notato che le fratture costali tendono a causare più dolore rispetto ad altre fratture ossee, poiché non possono essere immobilizzate.

“L’attuale pratica standard include l’analgesia multimodale preventiva e la toilette polmonare programmata, per aiutare a ridurre al minimo l’atelettasia polmonare e le complicazioni che ne derivano”, ha affermato il dott. Kasotakis. “L’analgesia di successo mira a inibire vari percorsi nocicettivi e comunemente include oppioidi, inibitori delle prostaglandine, gabapentinoidi e anestetici locali, tra gli altri. Questi analgesici possono essere somministrati per via orale, endovenosa, regionale o neuroassiale e vengono svezzati gradualmente man mano che il dolore traumatico acuto si attenua. Tuttavia, poiché il dolore correlato alla frattura costale dura in genere per settimane, i pazienti vengono comunemente dimessi dall’ospedale con antidolorifici orali, compresi brevi cicli di oppioidi.

Tuttavia, il dottor Kasotakis ha trovato preoccupante che oltre il 6% dei pazienti continui a usare oppioidi un anno dopo l’infortunio, il che, secondo lui, è una preoccupazione per lo sviluppo della dipendenza.

“Le prescrizioni di oppiacei di scarico non dovrebbero durare più di un paio di settimane e non essere ricaricate senza un esame per complicazioni”, ha aggiunto. “I pazienti con dolore costante nelle ultime quattro-sei settimane dopo l’infortunio e senza complicazioni evidenti dovrebbero essere indirizzati a una clinica del dolore”.