Speciale Tg1 presenta “Pino c’è” dedicato a Pino Daniele

Genio creativo indiscusso, musicista conosciuto e apprezzato dai più grandi nel mondo, Pino Daniele è considerato da sempre uno dei capisaldi della cultura partenopea e della musica italiana. La Napoli ferita e dimenticata degli anni dei suoi esordi trovò in lui nuova ispirazione, nuovo inizio e trasformò Pino Daniele in poco tempo nel simbolo del suo riscatto. Il suo canto si è alzato forte, rivoluzionario e poetico. Perché di poeta, oggi, si parla.

Insieme con Maradona e Massimo Troisi, Pino Daniele rappresenta non solo una Napoli straordinaria, quella in cui lui credeva e che voleva far risorgere, ma anche un periodo magico, dove tutto ci parlava di passione e di grande talento. Oggi la sua eredità artistica è portata avanti dal figlio Alessandro, presidente della Fondazione che ne custodisce il ricordo e lo trasforma in materia di studio.

