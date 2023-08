“Road to meraviglie” su Rai Premium fa tappa a Grosseto

Alla scoperta di Grosseto con “Road to Meraviglie”. Appuntamento nel pomeriggio su Rai Premium tra borghi storici, chiese e pasta fatta in casa

Tappa a Grosseto, tra ricette come il tortello maremmano e i pici al ragù bianco di maiale nero, e luoghi da sogno quali la chiesa di Montepescali e il Borgo di Batignano, per la puntata di “Road to Meraviglie” in onda domenica 27 agosto alle 14.10 su Rai Premium.

Mariastella Giorlandino illustrerà i benefici per l’alimentazione di questi cibi, mentre la nutrizionista Ileana Antonini ne spiegherà le caratteristiche organolettiche. “Road to Meraviglie” è un viaggio condotto da Stefano Bini per conoscere le tante curiosità di piccoli centri a volte meno conosciuti, ma preziosi e unici, regalando al telespettatore immagini e racconti del tutto inediti.