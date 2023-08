Previsioni meteo 27 agosto 2023: al Nord arrivano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 agosto 2023: al Nord arrivano piogge e temporali, ultime ore di caldo africano anche sulle regioni centrali

Dopo almeno tre settimane con condizioni meteo stabili e all’insegna del caldo, la burrasca in arrivo sta per mettere la parola fine alla terza e duratura ondata di calore di questa estate. Nella giornata di oggi l’arretramento dell’anticiclone africano permetterà l’ingresso di correnti fresche al Nord, dove avremo anche piogge e temporali. Domani la perturbazione si sposterà anche alle regioni centrali, che però dovranno ancora sopportare valori sopra la media stagionale nella giornata di oggi. Avremo infatti ancora diverse città da bollino rosso, Sud Italia compreso, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nel corso della settimana la perturbazione scivolerà lungo lo Stivale e avremo un netto calo termico, con possibilità di piogge per alcuni giorni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 27 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino piogge e temporali sparsi sulle regioni di Nord-Ovest, variabilità asciutta al Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori centro-occidentali con locali nubifragi tra Liguria e Lombardia, nuvolosità in aumento al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali diffusi in movimento verso le regioni di Nord-Est. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. In serata peggiora a partire dai settori tirreniche con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari con brevi e isolati acquazzoni, nuvolosità in aumento sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge e temporali, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .