Meloni ringrazia Mattia Aguzzi, l’uomo che ha salvato la bimba caduta dal 5° piano

Giorgia Meloni ringrazia Mattia Aguzzi, il giovane che a Torino ha afferrato al volo la bimba di tre anni caduta dal balcone del 5° piano

“Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l’ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe”. Così su Fb la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

Mattia Aguzzi è il 37enne che a Torino ha salvato la piccola Frida, di 3 anni, caduta dal quinto piano: “Ho visto la bimba sul cornicione. Le ho detto di stare ferma, di rientrare dentro. Ma lei non mi sentiva. A quel punto – racconta Mattia – sono rimasto lì sotto fino a quando l’ho vista cadere e mi sono messo sulla traiettoria”.

L’uomo era passato in piazza Bengasi, in zona Lingotto a Torino, per caso: “Non credo nel destino – ha raccontato al Corriere della Sera – ma non sarei mai passato di lì se non mi avesse chiamato mio cugino per chiedermi di portargli il pane”.

La piccola, cosciente, è stata portata in ambulanza all’ospedale Regina Margherita e non ha riportato conseguenze soprattutto grazie al gesto di Mattia.