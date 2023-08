L’italiana Deka dona un laser speciale al Libano

La società fiorentina DEKA ha donato ad un ospedale di Beirut, in Libano, un sofisticatissimo laser per la cura delle cicatrici da ustione

La società fiorentina DEKA, controllata di El.En. SpA – multinazionale italiana tra le prime 5 top player a livello mondiale nel settore dei laser medicali – quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, ha donato ad un ospedale di Beirut un sofisticatissimo laser per la cura delle cicatrici da ustione per trattare molte vittime della grande esplosione al porto di Beirut dell’agosto 2020.

“L’esplosione di Beirut si è verificata nell’area del porto della città libanese il 4 agosto 2020 intorno alle ore 18, uccidendo 218 persone e ferendone altre 7.000. L’episodio principale è stato collegato alla detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio” – ricorda Paolo Salvadeo, CEO di DEKA – “una vera tragedia per la quale abbiamo ora deciso di fare qualcosa di importante”. Prosegue Salvadeo: “L’idea della donazione, infatti, nasce da una recente discussione con il Professor Richard Rox Anderson, famoso scienziato americano nel campo della foto-medicina, che è stato tutor della dottoressa Tannous ad Harvard. Con Rox abbiamo convenuto che era tempo di rituffarci insieme in altre operazioni di carattere umanitario, dopo la nostra missione congiunta in Armenia, dove, con un nostro laser donato ad un ospedale pediatrico, egli curò numerosi bambini, vittime di un’esplosione causata da una sigaretta che aveva incendiato, ad una festa, centinaia di palloncini che erano stati gonfiati con idrogeno e non con elio. Rox mi ha detto che la sua ex studentessa, Zeina, aveva deciso dopo la laurea di tornare a vivere in Libano e che si era posta come missione quella di aiutare le vittime di esplosioni e di bruciature. Da quel momento è scattata la fase esecutiva della missione, sono stati presi i contatti locali per l’importazione dell’apparecchiatura, è stato effettuato un training clinico, e adesso non vediamo l’ora di partire con i trattamenti” ha concluso Salvadeo.

DEKA ed El.En. non sono nuove ad iniziative come quella di Yerevan in Armenia o di Beirut. Il management della capogruppo, infatti, sostiene attivamente numerose operazioni umanitarie e donazioni che assumono un ruolo fondamentale all’interno del bilancio di sostenibilità del Gruppo.

Il laser PUNTO, oggetto della donazione, è un sofisticatissimo sistema a CO2 dotato di uno scanner automatico speciale, denominato SCAR 3, deputato al trattamento delle cicatrici. La radiazione luminosa creata dall’apparecchiatura interagisce in modo selettivo con la componente fibrotica del tessuto cicatriziale e lo distende. Il sistema è anche dotato di manipoli ad azionamento a mano libera, per trattare le aree più complicate e con minore facilità di accesso. “L’importanza della donazione di DEKA è stata sottolineata anche dalla presenza dell’ambasciatrice Nicoletta Bombardiere all’evento – ha affermato l’Ing. Francesco Badii di DEKA – Crediamo infatti, con il nostro gesto, di aver fatto qualcosa di molto importante per il Libano, ma anche per l’immagine del nostro Paese nel mondo”.