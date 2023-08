“Grotte” è il nuovo album di Francesco Morrone

“Grotte”, disponibile sulle piattaforme digitali, è il nuovo album di Francesco Morrone registrato per metà in una grotta con tanti amici musicisti

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Grotte, nuovo album del giovane cantautore cosentino Francesco Morrone. Un album registrato per metà nella Grotta delle Capre a San Felice Circeo e metà nello stesso garage dove provavano la mamma e gli zii, segnato da temi seminali quali la natura, il viaggio, il sudore, l’amore e l’amicizia, tutto vissuto senza risparmiarsi. A proposito di amicizia tanti sono gli amici di Francesco che hanno preso parte alla realizzazione dell’album: l’inseparabile Paolo Pasqua (L’ennesimo), Andre Principato, Matteo Alieno, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Federica Siciliani e Bruna Angelico.

Il 31 maggio “Grotte” verrà presentato live nell’Anfiteatro Vincenzo Tieri di Castrolibero (CS) per la prima volta Francesco Morrone in band (10 componenti) con fiati, archi, percussioni, synth e tante chitarre. Gli ospiti della serata saranno Matteo Alieno, Rosita Brucoli, Leo Gassmann, Matteo Costanzo, Rossana De Pace, Bruna Angelico.

Da giugno riparte “Cantautore su due ruote”, il tour di Francesco in bicicletta che per l’occasione partirà da Polignano a Mare (BA) fino ad arrivare a Venezia.

“Grotte è la mia parte più interna registrato tra una grotta e un garage riesce a liberare le paure, le ansie, le insicurezze, le incertezze. Grotte è una consapevolezza, l’opera che più rappresenta l’anima dell’artista. Un album interamente suonato con la partecipazione di artisti grandiosi di una verità umile. L’idea del nome nasce durante un tour nel 2020 con Matteo Alieno, Leo Gassmann e Bruna, i quattro campeggiarono in una Grotta della costa calabrese, dopo di che eseguii i brani dell’album e Matteo Alieno suggerì il nome di Grotte.” – Francesco Morrone.

CREDITS

Testi e musica: Francesco Morrone ad eccezione di “Presente”, scritta da Francesco Morrone e Matteo Alieno.

Tutti i brani sono arrangiati da Francesco Morrone e Andrea Principato ad eccezione di:

– “L’amore non conviene”, “Le Mani”, “Usare con cura” arrangiate da Francesco Morrone, Andrea Principato e Paolo Pasqua.

– “Presente” arrangiata da Francesco Morrone e Matteo Alieno.

Voci: Francesco Morrone, cui si aggiungono:

– Rossana De Pace e Federica Siciliani in “Le Mani”

– Rosita Brucoli in “Usare con cura”

– Bruna Angelico in “Insula Fimi”

– Federica Siciliani in “Persone Sole”

– Matteo Alieno in “Presente”

Chitarre: Francesco Morrone /Andrea Principato eccetto “Tempesta” (Francesco Morrone)

Violoncello: Martina in “Usare con cura”

Produzione: L’ennesimo

Mix/Master: L’ennesimo eccetto “Presente” (Matteo Alieno)

TRACKLIST

1 TEMPESTA

2 INTRO

3 L’AMORE NON CONVIENE

4 LE MANI (ROSSANA DE PACE)

5 NON MI AVRETE MAI

6 USARE CON CURA (ROSITA BRUCOLI)

7 INSULA FIMI (BRUNA)

8 PERSONE SOLE

9 PRESENTE (MATTEO ALIENO)

TRACK BY TRACK

TEMPESTA:

Un flusso di coscienza, lontano da qualsiasi logiche di registrazione, incisa nel garage di Matteo Alieno durante una sessione di scrittura.

INTRO:

Una spalla perfetta per “L’amore non conviene”, preannuncia le sonorità dell’intero album.

L’AMORE NON CONVIENE:

Ricorda i momenti più intensi, gli errori, le incomprensioni. L’amore non conviene ma amare è un errore che rifarei.

LE MANI:

Suono caldo, LE MANI, sempre loro capaci di afferrare il vento dei suoni miei interiori. Non è una canzone, è un viaggio. Doloroso, pieno di consapevolezze, un viaggio. È frutto di un dissidio interiore questo mio vagare e non darmi pace e nella pace una guerra da sfamare una guerra da sfamare. Con le voci di Rossana de Pace e Federica Siciliani.

NON MI AVRETE MAI:

Ci prova ogni giorno questa società a risucchiarti in questo vortice di frenesia e materialismo. Il capitalismo ingerisce le cose belle e poi le caga. Per un attimo per un momento hanno creduto di avermi in mano ma ero solo polvere fragile.

USARE CON CURA:

Un brano che è più una dichiarazione, un’amicizia che resiste a qualsiasi forme di intemperie. Con la voce leggera e delicata di Rosita Brucoli.

INSULA FIMI:

Un’isola, una storia, più storie di donne lasciate al loro destino, umiliate, condannate solo perché capaci di provare emozioni, solo perché l’unico vero “errore” è stato essere libere di decidere della propria vita. Con la voce di Bruna Angelico.

PERSONE SOLE:

Fu una notte buia e silenziosa, proprio lì, si comprese quanta felicità si nascose in un attimo di eterna solitudine. Persone che persone sole sono camminano di notte tra le stelle e il suolo, persone che persone hanno la sola distinzione tra tristezza e pianto.

PRESENTE:

Ricordatevi di noi saremo il presente. La finalità è quella di essere ricordati quando basterebbe prendersi cura di te stesso ogni giorno nel presente qui e adesso. Con la voce e le parole di Matteo Alieno.

CHI È FRANCESCO MORRONE?

“Cosenza è la mia culla, sono un girovago, casa mia? un nome non lo ha. E’ appendice, pianta grassa, piccola luce, Gesù Cristo, droga, malattia. Non ho un posto. Vagheggio. Viaggio in cerca di pace ed in questa pace ho una guerra da sfamare”.

Di nascita calabrese, cosentino, Francesco Morrone (26 anni) spirito nomade. Da anni gira per le strade accompagnato da quel desiderio di far ascoltare la sua musica, le sue parole, per rubare sorrisi e per conoscere chi poi è diventato parte integrante della sua vita. Ha partecipato a vari stage di scrittura con l’artista Bungaro, Roberto Rossi. Scoperta della settimana per Spaghetti Unplugged. Artista emergente per IndiependencePage. Vincitore del Contest Honiro Auditions 2018.

Nel 2019 firma con l’etichetta discografica Honiro e nell’estate 2019 prende vita un progetto maturato dopo mesi di sacrifici: “Cantautore su due ruote” un viaggio per promuovere l’uscita del suo primo Ep (Ripartendo Adesso) interamente percorso in bicicletta da Torino a Palermo e da Palermo a Venezia, frutto di questo progetto la scrittura di un nuovo disco e più di una centinaia di spettacoli in tutta Italia.

Arriva ad oggi con mille vite in una sola e un Volkswagen T3 Caravelle che ha acquistato per partire in tour nell’estate 2020. Il 28 Aprile 2023 il suo primo disco “Grotte” con la collaborazione di Paolo Pasqua, Andrea Principato, Claudio Smilzo, Matteo Costanzo, Matteo Alieno, Federica Siciliani, Bruna Rossana De Pace, Rosita Brucoli e molti altri..

Ho affrontato diversi palchi: Largo Venue (Roma), Monk (Roma) , Hiroshima (Torino), Hard Rock Cafè (Roma), Indiegeno Fest (Sicilia). Apertura concerto di Mobrici. Il palco più bello è stato il marciapiede di ogni angolo dell’Italia e Europa.

Fondatore di Marley associazione culturale che ha il compito di promuovere e produrre artisti.