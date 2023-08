“Good Vibes” è il nuovo EP di Jesto

Jesto prosegue il viaggio iniziato con i 2 concept album “Samsara” e “Ricordo Il Futuro”, dando vita nell’arco di 6 mesi ad una trilogia musicale che si chiude con “Good Vibes”

Jesto prosegue il viaggio iniziato con i 2 concept album “Samsara” e “Ricordo Il Futuro”, dando vita nell’arco di 6 mesi ad una trilogia musicale il cui focus è il risveglio della coscienza.

Le 7 tracce che compongono l’Ep seguono un filo conduttore incentrato sulla positività, intesa non come un processo passivo ma come il frutto di una volontà a cogliere il meglio dai tempi che viviamo.

La critica alla società e ai tempi disumanizzanti del precedente album “Ricordo Il Futuro” diventa uno spunto per migliorarsi e per prendere in mano la propria vita e il proprio destino.

L’artista prende in prestito terminologie proprie delle filosofie orientali, come già su “Samsara”, e li mescola a concetti come quello Jodorowskyano di “danza della realtà”, dando vita a un mix di influenze e spunti di riflessione.

Le produzioni musicali, tutte ad opera di Pankees, mescolano HipHop e richiami Reggae, dando vita a un sound estivo e fresco, che fa da tappeto alla profondità dei testi.

TRACKLIST:

01 – Medita

02 – Good Vibes

03 – La Danza Della Realtà

04 – Occhi Da Sole

05 – Siamo Tutti Speciali

06 – Apri I Tuoi Chakra

07 – Sotto Le Stesse Stelle