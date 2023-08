Da Rotterdam a Palermo: 2750 km per la ricerca con Heart to Handle

Heart to Handle: assessore di Palermo e Console olandese accolgono studenti ciclisti dopo 2750 km da Rotterdam a Palermo, raccogliendo fondi per la ricerca cardiaca

Heart to Handle, un determinato gruppo di 8 studenti da Rotterdam, ha completato con successo il loro sfidante tour in bicicletta attraverso 5 paesi europei, raccogliendo fondi e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla ricerca sulle malattie cardiache. Il tour si è concluso giovedì 3 agosto, presso la prestigiosa Villa Niscemi a Palermo, in Sicilia, segnando un risultato significativo per il team. Tra i promotori principali del tour in bicicletta c’è Anytime Fitness Italia, che prevede di aprire un club in Via Roma entro la fine dell’anno.

Il viaggio, iniziato a Rotterdam l’8 luglio, ha portato i ciclisti attraverso Belgio, Francia, Svizzera e infine Italia, coprendo circa 2.750 chilometri. Durante la loro incredibile spedizione, gli studenti hanno visitato Milano, Pisa, Roma, Napoli, Salerno e Messina e si sono interfacciati con le comunità locali per promuovere la loro missione di comprendere le cause sconosciute dei problemi cardiaci inaspettati.

Il gran finale del tour presso Villa Niscemi a Palermo è stato un evento memorabile al quale hanno partecipato ospiti distinti, che hanno elogiato e festeggiato il raggiungimento degli obiettivi dei ciclisti. Il Console Onorario dei Paesi Bassi in Sicilia e sua moglie, Emanuele Pirazzoli e Gillian van den Berg, hanno partecipato all’evento, così come l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, che ha elogiato l’impegno e la determinazione del team di Heart to Handle nel raccogliere fondi per la ricerca cardiaca.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in questo tour in bicicletta,” ha dichiarato Jan Krol, uno dei ciclisti di Heart to Handle. “Il supporto ricevuto da Anytime Fitness, dal Console e dalla Giunta Comunale è stato davvero commovente. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso,” ha continuato Krol. “Ogni donazione, ogni incoraggiamento e ogni caloroso benvenuto ci hanno motivato e ispirato a fare la differenza nella lotta contro le malattie cardiache.”

Il tour in bicicletta di Heart to Handle aveva lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie cardiache, in particolare per prevenire la morte cardiaca improvvisa e i problemi cardiaci negli atleti. Gli sforzi del team hanno attirato l’attenzione e il sostegno di diverse persone e organizzazioni, contribuendo al successo della loro missione.