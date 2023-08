Con Hyper-SPACE innovazione e sicurezza nel Duomo di Siena

Un sistema all’avanguardia per il monitoraggio e il controllo delle presenze all’interno del Duomo: Hyper-SPACE è stato sviluppato dal VISLab dell’Università di Siena

Il Duomo di Siena, uno dei gioielli architettonici dell’Italia, attrae ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. L’Opera della Metropolitana e l’Università degli Studi di Siena hanno raccolto una sfida importante: gestire efficacemente gli afflussi e garantire un’esperienza di visita gradevole e sicura. La collaborazione tra i due Enti ha prodotto un sistema all’avanguardia per il monitoraggio e il controllo delle presenze all’interno del Duomo: Hyper-SPACE è stato sviluppato dal VISLab (VIsion and SMART sansors Laboiratory) del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, e rappresenta un risultato di eccellenza nell’ambito del controllo degli accessi in cattedrali e edifici a valenza storico/culturale.

Hyper-SPACE utilizza tecnologie avanzate di Computer Vision, Edge Computing e Deep Learning per monitorare in tempo reale il flusso di visitatori in ingresso ed in uscita dal Duomo. Grazie a una rete di nodi di elaborazione distribuiti (Edge Computing), il sistema è in grado di conteggiare con precisione e affidabilità il numero di persone che entrano e escono da ciascuna area monitorata (fino a 200 persone al minuto), anche in presenza di flussi importanti e non regolamentati. La sua flessibilità di installazione, che non richiederebbe tornelli né altre opere di incanalamento dei visitatori e non lascia segni a terra, le dimensioni ridotte e il peso contenuto, lo integrano perfettamente nell’ambiente senza “disturbare” l’esperienza dei visitatori e senza alterare visivamente i luoghi.

L’implementazione di Hyper-SPACE risponde a diverse esigenze: controllare il numero massimo di visitatori per garantire la salute e la sicurezza di tutti e rispettare le normative vigenti per la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio artistico della Cattedrale, che può soffrire le variazioni di microclima derivanti dal sovraffollamento. Inoltre, la certificazione, in ogni istante, del numero di visitatori presenti, può essere fondamentale in caso di emergenza o nei contenziosi legati al rispetto delle normative di sicurezza.

Anche la protezione della privacy trova spazio nella progettazione di Hyper-SPACE. Tutti i calcoli e l’elaborazione dei dati avvengono a bordo dei nodi, garantendo che le immagini o altri dati sensibili non vengano trasmessi a distanza. L’uso sinergico di visione artificiale e intelligenza distribuita rispetta la privacy delle persone e ne preserva l’anonimato.

Infine, l’interfaccia intuitiva del sistema consente al personale dell’Opera della Metropolitana addetto alla sicurezza di monitorare in tempo reale il flusso dei visitatori, facilitando la gestione delle presenze e garantendo il rispetto delle norme.