Arrivano a Taranto le strisce blu di ParkingMyCar

Anche a Taranto è possibile pagare i parcheggi striscia blu con ParkingMyCar, start up che si sta imponendo in Italia come player nel campo della mobilità ‘smart’. Un servizio in più per tutti i cittadini e viaggiatori che potranno prenotare e pagare la sosta in città.

Pagare e parcheggiare nel secondo comune più popoloso della Puglia è semplice: tutto tramite l’App ParkingMyCar intuitiva e pratica, con un sistema di assistenza al cliente sempre attivo. Migliaia di automobilisti potranno così usufruire di un ulteriore strumento digitale che consentirà di organizzare al meglio i propri spostamenti, potendo pagare il parcheggio strisce blu per il tempo realmente usufruito con la possibilità di prolungare o interrompere la sosta: una modalità che va incontro alle esigenze di chi entra o esce dalla città.

“Siamo orgogliosi di poter potenziare ulteriormente la nostra offerta di servizi in Puglia – dichiara il Ceo di ParkingMyCar, Mattia El Aouak – dopo aver testato con successo l’apprezzamento in altre zone importanti della Puglia situate nel versante adriatico. ParkingMyCar – ricorda il fondatore – è la startup che vuole offrire un nuovo modo di vivere la mobilità all’interno del settore del parking, offrendo soluzioni che vadano a risolvere l’annoso problema della ricerca parcheggio – sia esso in città che nei pressi dei porti/aeroporti – che rappresenta uno degli eventi più stressanti nella vita di un automobilista. Per questo ParkingMyCar ha messo a sistema tutta una serie di strumenti digitali e innovativi per cambiare il modo in cui si parcheggia. Come? Abbiamo creato una rete digitale di parcheggi che permette agli utenti di spostarsi, in tutta Italia, in maniera sostenibile e conveniente, creando un nuovo mondo di vivere la mobilità in cui il parcheggio è completamente integrato nei viaggi e nella quotidianità. L’arrivo a Taranto è una scommessa che in altre realtà turistiche in cui siamo partiti nel 2023 si sta dimostrando vincente e molto apprezzata dagli utenti soprattutto “.

I servizi sono disponibili su: https://www.parkingmycar.it/app