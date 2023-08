Su Rai 3 il film “Allarme rosso in Africa Nera”: ecco la trama

In prima serata su Rai 3 “Allarme rosso in Africa Nera”, terza puntata delle avventure di Hubert Bonisseur de la Bath: ecco la trama del film

Il tempo passa, ma non per Dujardin: in prima visione su Rai 3, sabato 26 agosto alle 21.20, “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa Nera”.

Terza puntata delle avventure di Hubert Bonisseur de la Bath, lo scombinato agente segreto francese, siamo nel 1981 e Bonisseur non è più un giovanotto. Per la sua missione in Kenya sarà affiancato dal promettente agente speciale 1001: l’intrigo questa volta orbita intorno a un dittatore sostenuto dal governo francese. Il regista premio Oscar Michel Hazanavicius, autore dei primi due film della serie, lascia il posto a Nicolas Bedos che riesce benissimo nella difficile impresa di tenere ritmo e comicità a livello delle puntate precedenti. E c’è sempre Jean Dujardin, irresistibile. Non manca, poi, il tema coloniale, con la Francia che continua a specchiarsi in modo disinvolto, in un lavoro fra i più autoironici mai prodotti oltralpe.