Scirocco pubblica il nuovo brano “Sei venuta soltanto per andare via” che anticipa il nuovo EP e racconta l’ombra che le persone lasciano quando decidono di andare via

È in uscita per Futura Dischi “SEI VENUTA SOLTANTO PER ANDARE VIA”, nuovo singolo di SCIROCCO. Il brano anticipa alcuni dei tratti musicali del nuovo EP in arrivo nei prossimi mesi, che darà seguito al debut album “Neppure la pioggia ha mani così piccole”.

Un titolo dal sapore immediato, malinconico e consolatorio: “Sei venuta soltanto per andare via” racconta il vuoto lasciato da qualcuno che ha gravitato intorno a un’esistenza per poi andarsene. Un allontanamento che porta a conseguenze estreme, lasciando nell’animo un terreno di guerra che conserva i segni della battaglia recente. La guerra dell’amore diventa guerra con sé stessi e gli oggetti lasciati in una stanza diventano le ossa lasciate sul campo, dopo gli spari; una maglia sulla sedia, cianfrusaglie in un cassetto: reperti di battaglia fresca.

Le sonorità acustiche e nostalgiche lasciano spazio a un leggero eco post-rock, che avvicina il gusto del cantautorato a quello di un suono pieno, spazioso e stringente allo stesso tempo; il ritmo si muove così accompagnando il climax emozionale del brano.

CREDITS

Eseguito da: Scirocco

Scritto da: Luca D’Agostino

Prodotto da: Luca D’Agostino

BIO

Scirocco è il vento. Scirocco è nel mezzo di una relazione conflittuale con le onde: le accarezza ma vuole domarle. Classe ’99 dalla provincia di Napoli, Luca D’Agostino nasce musicalmente come colonnista per cortometraggi per poi iniziare a pubblicare le sue canzoni. Scirocco è un cantautore dalla fortissima vena Pop. Il singolo MINE gli vale la prima copertina ufficiale Spotify (Scuola Indie), l’inserimento in New Music Friday e in Indie Italia e la permanenza per dieci giorni nella Viral – 50 in Italia. Nei successivi brani prosegue il suo percorso fatto di conferme discografiche. “Per non scomparire” finisce per 8 settimane su Scuola Indie e Indie Italia, ottenendo anche una copertina. “Neppure la pioggia ha mani così piccole” è il titolo del suo primo album con Futura Dischi, uscito il 25 febbraio 2022, seguito dal suo primo mini-tour nelle principali città italiane. A luglio 2022 esce “Lunapark”, mentre il 26 Agosto “Quando piovi tu” in featuring con SANTACHIARA. “Va tutto bene” e “Sei venuta solamente per andare via” anticipano un nuovo progetto.