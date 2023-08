Per Daniela Ritrovato nuovo incarico in Havas Archipelago

Havas Health & You rafforza la propria società di consulenza strategica indipendente di Value&Access, Archipelago con gli ingressi di Daniela Ritrovato e Jaineel Mistry

Havas Health & You ha annunciato il rafforzamento della propria società di consulenza strategica indipendente di Value&Access, Archipelago. Lanciata a marzo di quest’anno, la practice ha intercettato la domanda crescente da parte dei clienti di competenze consulenziali e ha dimostrato di essere una piattaforma di supporto strategico per aiutare a guidare i clienti biofarmaceutici attraverso le complessità che circondano i problemi di prezzo, accesso e rimborso per i loro prodotti. Oltre ad avere professionisti esperti a New York, l’ufficio ha ampliato le capacità globali, con nuove offerte di servizi in Canada, Europa e nelle regioni Asia-Pacifico.

Il team di esperti di Archipelago offre una vasta esperienza in contesti relativi ai payers, ai produttori, alle agenzie regolatorie e alla pratica clinica. Le sue aree di interesse includono una serie di aree terapeutiche e di acquisition model, tra cui il cronico, le small molecules, buy-and-bill, terapie geniche, malattie orfane e salute digitale.

Con questo vasto know-how, Archipelago ha già completato oltre 70 progetti di strategia di value&access per brand in fasi da early a late stage, tra cui segmentazione di clienti e mercati, valutazione degli scenari di pricing e contrattualizzazione, ottimizzazione del percorso degli stakeholder e percorsi di acquisizione del prodotto.

“I nostri clienti si affidano a noi per aiutarli a risolvere complessi problemi di mercato e di brand, sia a livello globale che locale”, ha dichiarato Donna Murphy, Global Chief Executive Officer di Havas Creative e Havas Health & You Networks. “La crescita di Archipelago è un indicatore diretto della sua competenza, conoscenza e successo come capacità aggiuntiva della nostra rete”.

L’espansione sarà supportata da due assunzioni chiave per lavorare direttamente con i clienti in tutto il mondo. Daniela Ritrovato e Jaineel Mistry si uniranno come Director, Value and Access Consulting, e riporteranno a Michael Pill, Managing Partner di Archipelago. Daniela Ritrovato ricoprirà il doppio ruolo di Director V&A a livello globale per contribuire alla crescita strategica di Archipelago e a livello italiano per ampliare l’offerta di HH&Y

Laureata in Farmacia con un Master in Health Technology Assessment e Management e un dottorato in Public Health all’Università Bicocca di Milano, Daniela Ritrovato ha un’esperienza di oltre 15 anni nel Market Access, nell’Economia Sanitaria e nella salute pubblica all’interno del settore delle Life Sciences.

Carola Salvato, CEO di Havas Health & You Italia, ha affermato: “In Havas Health & You siamo fortemente impegnati nella costruzione di un ecosistema sinergico e sempre più interconnesso tra talenti e servizi e nel consolidare il network delle competenze presenti nel gruppo per offrire ai Clienti il valore della multidisciplinarietà e della governance a tutto tondo. Dopo il lancio di Red Havas Health focalizzato nel Public Affairs e PR a livello nazionale e regionale, Archipelago – sotto la guida di Daniela Ritrovato per le attività Italiane – rappresenta la chiusura del cerchio nell’attività di consulenza healthcare. Archipelago offrirà soluzioni end-to-end ai clienti del Gruppo nel costruire la storia di valore dei propri prodotti, affinché gli stakeholder ne agevolino l’accesso e i pazienti possano accedere alle cure terapeutiche appropriate al più presto possibile”.

“Archipelago – ha sottolineato Daniela Ritrovato – rappresenta un elemento chiave di HH&Y che ci permetterà di offrire ai nostri clienti dei servizi consulenziali più completi e personalizzati. La costruzione della storia di valore di un prodotto inizia dalle prime fasi di sviluppo e continua durante tutto il suo ciclo di vita: con Archipelago noi supporteremo i nostri clienti durante tutto questo percorso, affinchè ogni paziente possa ricevere le cure appropriate nei miglior tempo possibile”.

Archipelago è una divisione globale di Havas Gemini, il centro di eccellenza per il Value&Access di Havas Health & You, dedicato allo sviluppo di soluzioni integrate e attuabili attraverso il payer marketing, i servizi di patient support e il reimbursement. Il lancio e l’attuale consolidamento di Archipelago fanno parte di una serie di iniziative che il Network ha messo in campo per ampliare il suo portfolio di capabilities, compresa la recente partnership con H / Advisors del Gruppo Havas per lanciare la propria offerta di Public Affairs a livello globale.

“I nostri clienti sono stati incredibilmente ricettivi a questa nuova proposta del Network e questa crescita globale supporta il nostro obiettivo di lavorare con i nostri clienti ogni giorno per aiutarli a risolvere problemi incredibilmente complessi in termini di valore e accesso che sono multifattoriali e cambiano da Paese a Paese”, ha dichiarato Michael Pill, Managing Partner di Archipelago. “Archipelago fornirà strategie attuabili per creare valore, affrontare le barriere all’accesso e migliorare lo stato di salute della popolazione fornendo ai pazienti gli interventi terapeutici appropriati di cui hanno bisogno per vivere una vita più sana”.