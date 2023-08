“Noia” è la nuova canzone di Inartenodo

Online il nuovo singolo di INARTENODO, al secolo Edoardo Bombardelli. “Noia” è il secondo capitolo musicale dell’anno per il giovane cantautore toscano

Esce il nuovo singolo di INARTENODO, al secolo Edoardo Bombardelli. “Noia” è il secondo capitolo musicale dell’anno per il giovane cantautore toscano che con questo brano torna a catturare l’ascoltatore con un pop sempre più energico. Un pezzo frizzante, cui cui l’artista si allontana sempre di più dalla sua zona di comfort per liberarsi una volta per tutte di ogni parola non detta.

“Con NOIA ho voluto togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Anche se in via anonima la canzone punta il dito a tutti gli amori finiti che ancora oggi mi tengono in pugno o che hanno lasciato una scia tale da farmi sentire ancora irrisolto. La NOIA di cui suono è una sorta di torpore che mi porto addosso da queste storie passate ma non dimenticate. Spero che arrivi all’ascolto quella voglia di superare tutte quelle altalene sentimentali che la vita ci riserva. Pensate a NOIA come quel brutto quarto d’ora che volete far passare a qualcuno che si merita di sentirsi almeno una volta indifeso e spalle al muro. Perché vivere con inutili sensi di colpa e ingoiare lo stesso rospo che non vede invece l’ora di uscire? Con NOIA tutto è concesso (incazzature incluse).”