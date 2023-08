Micromobilità condivisa: Dott continua a crescere nel 2023

Nei primi 6 mesi del 2023, Dott si conferma leader di settore con la vittoria dei bandi più importanti. Gli utenti fanno viaggi più lunghi e utilizzano di più gli abbonamenti

Nei primi sei mesi dell’anno, Dott si conferma azienda leader della micromobilità, ottenendo la vittoria dei principali bandi europei, come Roma, Londra, Madrid e Lione, ampiamente considerati tra i mercati più interessanti per il settore dei monopattini in sharing. In totale, in questo primo semestre, si sono aggiunte al portfolio Dott 8 nuove città, non solo di grandi dimensioni ma anche medio-piccole, come ad esempio la Val d’Isére e Tignes, oppure Riccione e la zona della Costa Smeralda per portare un’alternativa di mobilità sostenibile durante la stagione estiva.

Durante la prima metà del 2023, segnata già da diversi successi, l’operatore ha inoltre registrato un cambiamento nell’uso del servizio: la distanza media dei noleggi tra gennaio e giugno è infatti cresciuta del 9%, raggiungendo i 2,36 km rispetto ai 2,17 km dello stesso periodo del 2022. I viaggi più lunghi suggeriscono che i mezzi condivisi di Dott vengono utilizzati per tratte più significative, accelerando il passaggio dall’auto agli spostamenti sostenibili. Oltre due terzi (69%) degli utenti che in precedenza viaggiavano in auto o taxi affermano, infatti, di aver ridotto l’uso di questi metodi più inquinanti1.

Oltre alle distanze più lunghe, anche il numero di corse effettuate tramite gli abbonamenti è aumentato di oltre un quinto (22%). Con le famiglie che devono far fronte a una maggiore pressione sulle proprie finanze, l’aumento dell’uso dei pass dimostra che gli utenti cercano di ottenere un valore maggiore impegnandosi nella selezione degli abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili di Dott.

Henri Moissinac, cofondatore e CEO di Dott, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una combinazione di fattori che fanno sì che le persone utilizzino i nostri servizi più frequentemente e più a lungo. Le città stanno migliorando le infrastrutture, rendendo più sicura la scelta della micromobilità per gli spostamenti. Inoltre, le famiglie cercano di risparmiare dove possono, passando dalla costosa proprietà dell’auto ai monopattini e alle biciclette elettriche in sharing. I nostri servizi offrono una soluzione sicura, affidabile e conveniente per aiutare le persone a spostarsi in modo efficiente, combinandosi con il trasporto pubblico per i viaggi più lunghi”.

1 Dato derivante da un sondaggio condotto a gennaio 2023 su 1.402 utenti Dott in tutta Europa