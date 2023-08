Formazione studenti: nuovo accordo fra Maticmind e Politecnico di Milano

Nuovo accordo fra Maticmind ed il Politecnico di Milano, per la formazione degli studenti, con l’avvio di un percorso di dottorato e l’esperienza di ragazzi e ragazze in azienda

Maticmind, azienda leader del settore ICT in Italia, avvia una nuova collaborazione strategica con il Politecnico di Milano. Due realtà d’eccellenza nei rispettivi settori, che uniscono le proprie competenze e conoscenze per favorire la formazione dei giovani studenti.

Maticmind ha stretto l’accordo con il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico, con il quale nei mesi futuri sarà anche sviluppato un percorso di Dottorato di Ricerca, che vedrà l’azienda impegnata nel finanziamento di una borsa di studio ad hoc. Un’opportunità per il dottorando, che avrà inoltre accesso a 6 mesi di ricerca in azienda, presso le sedi Maticmind.

Un’azione concreta per supportare le attività del Politecnico, sviluppare le abilità degli studenti e implementare i percorsi di ricerca, dando modo a ragazze e ragazzi di poter proseguire la propria attività accademica nel migliore dei modi. In questo caso, con il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, ci saranno diversi temi da poter affrontare e sviluppare per il futuro: industria 4.0, smart building e soluzioni di intelligenza artificiale solo per citarne alcuni.

La sinergia tra un’azienda privata come Maticmind ed il mondo accademico, infatti, può apportare numerosi benefici soprattutto agli studenti ed ai ricercatori, dando loro modo in primis di avere una formazione di alta qualità grazie alla collaborazione tra docenti e rappresentanti aziendali (che possono apportare testimonianze dirette, rappresentare case history, ecc.); in secondo luogo può rappresentare il primo passo verso il mondo del lavoro, consentendo a studentesse e studenti di avvicinarsi alla realtà delle aziende, facendogliene conoscere le differenti specificità.

Un percorso che Maticmind sta intraprendendo con diversi atenei (solo di recente è stata siglata una partnership con la Federico II di Napoli) per ampliare il proprio network, mettere il suo know-how a disposizione dei giovani e stringere un contatto diretto con loro, che in alcuni casi al termine degli studi possono anche intraprendere un cammino in azienda.

“Questo accordo con il Politecnico di Milano, realtà che vanta 160 anni di storia, è per noi un motivo di orgoglio. Il nostro obiettivo è sempre più quello di avvicinare il mondo dell’azienda a quello delle università e delle academy, per supportare il talento dei ragazzi. Investire sui giovani, aiutandoli a fare ricerca e ad implementare le proprie conoscenze, è il nostro miglior investimento per il futuro. Da questo tipo di esperienze possono nascere, inoltre, opportunità di lavoro per i giovani studenti. In Maticmind sono numerosi i casi di giovani brillanti che al termine dei loro studi hanno intrapreso un percorso professionale in azienda” dichiara Ilaria Rolandi, Responsabile Risorse Umane di Maticmind.

Maticmind vanta oggi 14 sedi in tutta Italia, 1200 dipendenti, più di 1000 clienti e ha chiuso il 2022 con ricavi proforma superiori a 440 milioni di euro.