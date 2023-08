Dolore da mal di testa: ketamina efficace nei bambini

Il trattamento con ketamina IV per il mal di testa pediatrico refrattario ha portato a una riduzione del 50% del dolore alla dimissione

Il trattamento con ketamina IV per il mal di testa pediatrico refrattario ha portato a una riduzione del 50% del dolore alla dimissione, con quasi due terzi dei pazienti che non hanno richiesto cure aggiuntive per almeno 1 mese, secondo quanto presentato recentemente al American Headache Society Annual Scientific Meeting .

“I pazienti con mal di testa grave e refrattario spesso hanno poche opzioni per il trattamento nonostante il dolore in corso e la disabilità significativa”, hanno scritto Scott Rosenthal, un neurologo infantile del dipartimento di pediatria presso l’Università del Colorado Anschutz Medical Campus, e colleghi. “La ketamina è emersa come una potenziale opzione terapeutica e ha dimostrato benefici in altre sindromi dolorose croniche”.

I ricercatori hanno condotto una revisione retrospettiva su 58 incontri di 38 pazienti di età compresa tra 5 e 21 anni (età media, 15,8 anni; 76% ragazze) che sono stati ricoverati al Children’s Hospital Colorado tra il 2019 e il 2022 per il trattamento della cefalea refrattaria con ketamina IV continua.

L’esito primario era la percentuale di riduzione del dolore alla dimissione rispetto al basale, la recidiva del mal di testa entro 72 ore, la recidiva del mal di testa entro 30 giorni dalla dimissione, gli effetti collaterali del farmaco e gli eventi avversi gravi.

Per essere ammissibili, i pazienti dovevano essere ricoverati in un centro di riferimento pediatrico terziario per il trattamento della cefalea refrattaria. I pazienti sono stati esclusi se avevano ricevuto sia ketamina che diidroergotamina (DHE) iv nello stesso periodo, avevano un’eziologia secondaria per mal di testa o avevano un punteggio del dolore inferiore a 3 su una scala analogica verbale alla presentazione.

I ricercatori hanno utilizzato la percentuale di riduzione del dolore alla dimissione ([Discharge Pain Score – Initial Pain Score]/Initial Pain Score*100) come risultato primario, osservando anche eventi avversi gravi, effetti avversi di farmaci, recidiva di cefalea in 72 ore e cefalea recidiva entro 30 giorni dalla dimissione.

I ricercatori hanno definito la recidiva del mal di testa il ricorso a una terapia di salvataggio. Sono state raccolte anche le variabili demografiche dei pazienti.

Secondo i risultati, il trattamento ha portato a una riduzione del dolore mediano del 50% alla dimissione, con il 64% dei pazienti che non ha riportato recidive di mal di testa entro 1 mese dalla dimissione dall’ospedale.

Tra i pazienti con recidiva, il tempo mediano è stato di 7 giorni, con il 9% che ha manifestato recidiva entro 72 ore.

Nell’analisi sono stati inclusi 58 incontri composti da 38 pazienti pediatrici unici con un’età mediana di 15,8 anni (IQR 13,42-17,41), il 76% dei quali identificati come donne. Al 78% dei pazienti è stata diagnosticata emicrania cronica senza aura e la durata mediana della cefalea o dell’esacerbazione del dolore alla cefalea alla presentazione era di 10 giorni (IQR, 3-26,5). Inoltre, la dose massima mediana di ketamina per via endovenosa è stata di 0,28 mg/kg/ora (IQR, 0,2-0,4), con una durata mediana dell’infusione di 3 giorni (IQR, 2-3).

Sebbene non siano stati riportati eventi avversi gravi nell’analisi, gli effetti avversi più comuni sono stati vertigini (19%), nausea (12%), allucinazioni (12%), visione offuscata (12%), nebbia cognitiva (9%), disforia (5%) e vomito (4%). In particolare, solo il 7% degli incontri aveva interrotto la terapia in anticipo a causa degli eventi avversi sperimentati dai pazienti.

“La ketamina per via endovenosa è un’opzione terapeutica efficace, sicura e ben tollerata per il mal di testa pediatrico refrattario e lo stato emicranico”, hanno scritto Rosenthal e colleghi.

Rosenthal S, et al. The safety and efficacy of intravenous ketamine in the treatment of refractory pediatric headache. Presented at: American Headache Society Annual Scientific Meeting; June 15-18, 2023; Austin, Texas.