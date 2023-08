Compiti delle vacanze: da Libraccio 3 idee non convenzionali

Scuola: compiti delle vacanze, li fa solo 1 studente su 5. Da Libraccio arrivano 3 idee ‘non convenzionali’ per l’estate

Studiare in estate, sì o no? Chiuso l’anno scolastico e suonata l’ultima campanella torna, come ogni anno, il dibattito sui compiti delle vacanze, che divide studenti, genitori, educatori e librai. L’estate, insomma, è fatta per studiare o per riposarsi? È giusto o meno “prolungare” l’anno scolastico anche in vacanza?

Tra la fazione dei “pro” e quella dei “contro”, si inserisce, con 3 idee “non convenzionali” per la pausa estiva, Libraccio (www.libraccio.it), la catena di librerie indipendenti più grande in Italia, che ha da sempre messo l’editoria scolastica al centro della sua offerta.

Compiti delle vacanze: li fa solo 1 studente su 5

Se si partisse dall’ascolto dei diretti interessati – ovvero gli studenti – l’opinione sarebbe chiara: i compiti delle vacanze non piacciono ai ragazzi. Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net lo scorso gennaio, infatti, solo 1 studente su 5 completa i compiti delle vacanze, preferendo al contrario sfruttare i momenti di pausa dalla scuola per passare quanto più tempo possibile con la famiglia o con gli amici (così per oltre 1 su 3) o per dedicarsi ai propri hobby personali (lo ha detto quasi 1 su 5).

Le posizioni “pro” e “contro” e i trend nelle librerie

Una posizione – quella dei ragazzi – fa eco alla fazione dei “contro”, che vede nei compiti delle vacanze un motivo di stress per i giovani (oltre che per le famiglie), mentre quella dei “pro” sostiene l’esercizio costante come fonte di apprendimento. “I compiti delle vacanze sono un tema dibattuto anche in libreria: l’approccio ai libri per l’estate cambia da famiglia a famiglia, da studente a studente e da insegnante a insegnante – commenta Giulia Pallavicini, Coordinatrice del reparto scolastico di Libraccio – L’editoria di settore si è evoluta negli anni e, soprattutto per ciò che riguarda le scuole primarie, i giovani guardano ancora con interesse ai libri dei compiti per l’estate, specialmente quando fare gli esercizi rappresenta un’opportunità di socializzazione con i compagni. L’entusiasmo scema con il crescere dell’età: gli studenti delle superiori, in particolare, hanno ormai acquisito la consapevolezza delle loro passioni e dei loro interessi, e preferiscono maggiore autonomia. Per la nostra esperienza, ciò che funziona meglio con questi ragazzi sono delle linee guida o dei consigli di lettura, tanto da parte degli insegnanti quanto da individuare direttamente in libreria”.

Dalle letture social dei #booktoker agli “anti-compiti”: le 3 idee non convenzionali di Libraccio per la pausa estiva

Riscoprire la lettura con i social e i #booktoker

Il fenomeno #BookTok su TikTok è ormai sotto gli occhi di tutti: sono oltre 151 miliardi le views sul popolare social network di video brevi che rispondono all’hashtag #BookTok, mentre 2,4 miliardi sono le visualizzazioni per #BookTokItalia. Ma non solo: secondo la ricerca “I social che stanno cambiando il mercato” dell’Associazione Italiana Editori (AIE), il 14% dei lettori sostiene che i social siano il secondo fattore di influenza nella scelta di un libro. Dati ancora più veri per le generazioni di giovani e giovanissimi. I libri #BookTok più apprezzati del momento e diventati ormai virali sono It ends with us di Colleen Hoover, Stigma di Erin Doom e La canzone di Achille di Madeline Miller.

“Lo vediamo in libreria: sono sempre di più i ragazzi che si avvicinano alla lettura o a un volume in particolare dopo essersi trovati in contatto con i contenuti di un #booktoker – spiega Giulia Pallavicini – quindi perché non sfruttare il trend anche per aiutare i ragazzi a scegliere i libri da leggere in vacanza? L’idea può essere di associare la lettura alla produzione di un contenuto, ad esempio, o viceversa, lasciar scegliere ai ragazzi i titoli che preferiscono di cui condividere le recensioni con i compagni al rientro sui banchi”.

Gli “anti-compiti” per le vacanze (per ragazzi ed adulti)

Chi l’ha detto che i libri per le vacanze sono solo noiosi? Il panorama editoriale offre idee sempre più originali per “esercitarsi” nella pausa estiva e, perché no, anche in famiglia. Tra i titoli più originali, ad esempio, Quaderno di compiti delle vacanze per adulti (Blackie, 2023) con oltre 150 esercizi per 120 ore di divertimento, Gli anticompiti delle vacanze, le 100 cose da fare prima di andare alle medie (Piemme, 2022) che raccoglie 100 attività da fare durante l’estate dedicate ai più piccoli, per imparare mentre esplorano, giocano, costruiscono – o, in alternativa, per i ragazzi delle superiori, Come diventare un esploratore del mondo (Corraini, 2011) e anche i Compiti delle vacanze per i grandi (Demetra, 2021).

“Si tratta di titoli originalissimi, adatti a tutte le età e che si basano sul presupposto di condividere con la famiglia l’esperienza dei compiti delle vacanze, trasformandoli in un gioco – aggiunge Pallavicini – l’idea può essere abbinare questo tipo di volumi, interattivi per loro natura e che permettono anche un approccio più “distratto” a libri per le vacanze più tradizionali, in un mix che unisca esercizi, gioco e lettura di qualche classico”.

I riassunti dei grandi classici su Libraccio.it

Se è vero che i social hanno aiutato i giovani ad avvicinarsi ai libri, è anche vero che spesso i testi assegnati come ‘letture obbligatorie’ non incontrano le preferenze e gli interessi degli studenti. Soprattutto può succedere quando si tratta di grandi classici o autori particolarmente impegnativi, lontani nel linguaggio e nella forma dalle abitudini dei più giovani. E così, i libri vengono letti male, di corsa o senza troppa attenzione. Ecco allora che, in questi casi, arriva in soccorso il sito di Libraccio, Libraccio.it, dove è possibile trovare riassunti di oltre 150 testi, da La Divina Commedia a Il Mago di Oz, da Anna Karenina a I Miserabili. In molti casi, i riassunti testuali sono supportati da divertenti e coinvolgenti video, disponibili anche sul canale Youtube della catena.