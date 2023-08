Candidature aperte per carriere@icd e premi di laurea Italian Cruise Day

Dopo aver seguito i lavori di Italian Cruise Day, i ragazzi selezionati potranno incontrare manager e responsabili di realtà impegnate nella produzione e nel turismo crocieristici

Carriere @ ICD è il career day di Italian Cruise Day: sin dal 2011, l’iniziativa collaterale completa la giornata della crocieristica italiana con i colloqui tra giovani interessati alle prospettive professionali in questo comparto e le principali aziende che operano in esso. Dopo aver seguito i lavori di Italian Cruise Day, i ragazzi che verranno selezionati potranno avere l’occasione di incontrare manager e responsabili di realtà impegnate nella produzione e nel turismo crocieristici, acquisendo importanti informazioni in grado di guidarli nelle future scelte professionali.

Anche quest’anno confermati i premi di laurea di Risposte Turismo e Assoporti. Risposte Turismo assegnerà il premio di laurea consistente nella somma di 1000€ allo studente di università o master italiani che, laureatosi tra l’1 agosto 2021 ed il 31 luglio 2023, abbia svolto il miglior lavoro di tesi di laurea sui temi della produzione e/o del turismo crocieristici. L’Associazione dei Porti Italiani assegnerà invece il premio di laurea Assoporti alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi 24 mesi, il cui autore riceverà un premio di 500€.

Italian Cruise Day è una giornata di incontro nazionale per discutere e confrontarsi sullo sviluppo e sulle prospettive dell’industria e del turismo crocieristici in Italia. La giornata è indirizzata e dedicata sia a chi opera all’interno di tale comparto così come a chiunque altro operi nella più ampia industria turistica, o della portualità e dei trasporti, ed intenda conoscere più da vicino tale fenomeno ormai determinante per l’economia del Paese. Organizzata da Risposte Turismo dal 2011, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione.