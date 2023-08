“Trasparente” è la nuova canzone di Eleonora Elettra

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Eleonora Elettra, alter ego di Eleonora Zanotti, dal titolo “Trasparente“

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Eleonora Elettra, alter ego di Eleonora Zanotti, dal titolo “Trasparente“, un racconto di una vita spensierata ed estiva in una località di mare (Rimini), cela tra le righe la malinconia di una storia che non vuole prendere forma e che è destinata a logorarsi già prima di iniziare. Un nuovo capitolo che segue i precedenti singoli “Non riesco” e “Rebecca” e ci accompagna alla pubblicazione di un disco di debutto.

“Trasparente” è ciò che ci passa attraverso o che non vogliamo notare, ma che nel frattempo ci segna senza che ce ne accorgiamo. Mentre tentiamo di nascondere le verità dietro ai balli sotto le capanne di legno che si susseguono sulla battigia del mare e dentro a svariati bicchieri di birra che sembrano darci la felicità, se non coltiviamo legami importanti e solidi, “il filo si rompe, le perle si perdono”.

BIO:

Eleonora Elettra, nome d’arte di Eleonora Zanotti, riminese doc, ha 25 anni ed è una studentessa universitaria di lingue orientali. Inizia a cantare per passione in cover band funk, rock, soul dall’età di 18 anni, fino a quando il suo amore per ogni forma di musica la spinge a voler iniziare a comporre. È stata finalista dei concorsi “Incanto” nel 2016 a Morciano e “Mimì Sarà” nel 2019 (concorso dedicato a Mia Martini) a Milano. Sale sul podio come Seconda classificata al “Festival di Rimini” tenutosi al teatro Galli di Rimini nel 2019. Sempre nel 2019 è stata ospite alla Milano fashion week insieme al chitarrista Luca Arduini con il quale forma un duo, presso lo showroom di Alysi, brand di moda contemporaneo, eclettico e raffinato. Nello stesso anno ha presentato alcuni brani per lo stand di Gaudenzi Guitars alla Milano music week.

Nel 2021 è stata ospite della rassegna musicale “Eco di Donna Evolution” organizzato dalla cantautrice Chiara Raggi a Rimini. Sempre nel 2021 il suo singolo “Ora che non ho” si è classificato primo al concorso “Ce la suoni e ce la canti”.

Ha all’attivo quattro singoli:

“Quanto di noi sono io” uscito il 22 settembre 2020, “Ora che non ho” uscito il 2 aprile 2021, “Non riesco” uscito il 6 ottobre 2022 e “Rebecca” fuori dal 31 marzo 2023. I pezzi sono stati prodotti da Gianluca Morelli Deck Lab e composti insieme al chitarrista Luca Arduini. Eleonora Elettra compie un viaggio all’interno del proprio essere, ricerca continuamente risposte, indaga sulle relazioni umane, cercando di portare nel suo viaggio anche l’ascoltatore. Tutto ciò è incorniciato da sonorità varie folk – indie che si muovono fino al soul, il genere che l’ha fatta innamorare della musica.