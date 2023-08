San Marino Comics Festival 2023 al via: il programma

La 10/a edizione di “SAN MARINO COMICS”, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino che si svolgerà il 25-26-27 agosto 2023

L’Associazione San Marino Comics, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e della Giunta di Castello di San Marino ed in collaborazione con l’Ufficio Turismo, presenta la 10^ edizione di “SAN MARINO COMICS”, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino che si svolgerà il 25-26-27 agosto 2023 nel Centro Storico della Repubblica più antica del mondo.

Per festeggiare il traguardo della DECIMA EDIZIONE, l’Associazione San Marino Comics ha voluto esagerare e ha presentato il manifesto disegnato nientemeno che da Sio (al secolo Simone Albrigi), il famosissimo fumettista e youtuber italiano che sarà ospite della manifestazione per presentare il progetto della sua nuova Casa Editrice Gigaciao!

Il tema di quest’anno è “Welcome to Wonderland” (“Benvenuti nel Paese delle Meraviglie”), una festa per lo stupore e la meraviglia che solo il mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay può regalare. Il San Marino Comics è il luogo ideale per immergersi in un universo fantastico, dove ogni angolo è un’esperienza mozzafiato che ti farà sentire come se avessi varcato una porta verso una dimensione parallela.

Il manifesto di Sio è quindi un invito ad abbandonarsi a un’esperienza indimenticabile, in cui la realtà si mescola, in modo sorprendente e sognante, con la fantasia.

NOVITA’ 2023: EXPERIENCE TICKET

A partire da questa Decima Edizione, San Marino Comics introduce l’Experience Ticket, uno speciale biglietto acquistabile sulla piattaforma di Ticketone che garantisce la fruizione di alcuni contenuti speciali ed esperienziali del festival. La modalità operativa e la logistica del festival permettono al pubblico partecipante di vedere la maggior parte dei contenuti gratuiti, sparsi per tutto l’evento. Le persone con l’Experience Ticket invece potranno godere di alcuni spettacoli e contenuti aggiuntivi come il percorso nella scuola a tema Harry Potter: “Potterland – a Scuola di Magia”, il percorso a tema “Alice in Wonderland”, l’area videogames/retrogames, l’area Lego e i concerti serali di Giorgio Vanni e Cristina D’Avena.

Programma completo su: www.sanmarinocomics.com